Marco Caicedo: el endeudamiento real de Deportivo Cali y el plan para evitar la quiebra

Lo dijo en entrevista con el diario El País: “Si ejecutamos el plan de acción, el Deportivo Cali no va a llegar a la quiebra”. La situación financiera del club es compleja.

Esa es una realidad de la que se ha hablado públicamente y que ha tenido preocupantes versiones recientemente. Por eso la necesidad que ha tenido el presidente de salir a medios de comunicación a darla oficial, es decir, la que se maneja en el Comité Ejecutivo. Por eso, dice él, está diseñado plan de acción que le ha permitido al club tener ahorros y bajar la deuda a 91.500 millones de pesos.

Todo lo que dijo el presidente de Deportivo Cali sobre la versión de la quiebra

– “Lo primero que hay que hacer es un balance general en dos aspectos fundamentales de la institución que son el financiero y el deportivo. El año pasado tuvimos un ejercicio deportivo exitoso, con dos títulos, uno masculino y uno femenino. Eso, en yuxtaposición a un ejercicio financiero muy negativo, con unas pérdidas importantes, que nos llevaron a un mayor endeudamiento. Eso tiene una causa y un raciocinio principal y fundamentado en un entorno postpandémico de un deterioro absoluto en el rubro más importante de esta industria que es el ingreso de la venta de derechos federativos”.

– “No pudimos generar los ingresos para mantener la operación. Este año se ve algo distinto, es decir, contrario al año pasado. Vivimos, en lo deportivo, un semestre desastroso, aunque aún no termina, porque seguimos en competencia en la Copa Suramericana, pero hemos tenido un ejercicio financiero por lo menos balanceado. Hemos logrado disminuir la deuda en 1500 millones de pesos”.

– “El endeudamiento real de Deportivo Cali es de 91.500 millones de pesos. En el cierre fiscal pasado estuvimos en 93.000 millones y hoy estamos 1500 millones por debajo de ese endeudamiento”.

– “Este endeudamiento amerita tomar acciones con una reingeniería y una restructuración en los costos y gastos de la operación. También en lo que se denomina un reperfilamiento de la deuda. En la medida en que uno logra balancear los flujos, la operación para asumir la deuda con una estructura adecuada. Es decir, en términos de condiciones y plazos, logra ser viable. Hay un parte de tranquilidad en el sentido que el sector financiero está con nosotros, es decir, está confiando porque obedece a unos pensamientos racionales, no emocionales. En ese orden de ideas, lo que tenemos que hacer es actuar sobre los dos ejes: hacer una estructura adecuada a la generación de ingresos y hacer una estructura de deuda adecuada a ese cambio de acción. Eso no se hace de la noche a la mañana, para eso necesitamos ser rigurosos, disciplinados y tener un plan de acción como lo estamos haciendo”.

– “A mayo 31 estamos en un punto de equilibrio. Redujimos deuda. Ya hay unos ahorros significativos en el costo de la nómina y encima de eso hemos tocado la puerta de los patrocinadores, que también nos están dando su apoyo, y hemos mejorado el perfil de ingresos en una cuantía importante; y tenemos que seguir en ese plan, aquí no hay mecenas, no hay pócimas mágicas. Hay que ser inteligentes y tomar decisiones educadas y racionales. Lo que no podemos es caer en el juego de la desinformación, en esa zozobra que genera la era digital, donde abundan las ‘fake news’, que solo terminan dañando el ambiente para nosotros poder planificar y funcionar con tranquilidad en este reto de enderezar el camino”.

– “Tenemos un presupuesto que, si lo cumplimos, a pesar de algunos inciertos, como el mercado de transferencias y la obligatoriedad de una venta del terreno de Pance 2, reduciremos la deuda entre 15 y 20 mil millones de pesos. Si los inciertos no se dan, va a ser difícil bajar el endeudamiento, pero lo que sí como propósito fundamental tenemos, es reestructurar internamente la operación y el perfil de la deuda”.

-“¿Considerar un inversionista? Esa es una posibilidad a mediano o largo plazos paralelamente, pero ahora nos atañe afrontar la realidad del momento. Yo tengo como propósito, y quedaría tranquilo, reestructurar y reperfilar el endeudamiento para dejar el club en una posición de viabilidad”.

– “¿Deportivo Cali en quiebra? Si logramos, como lo estamos haciendo, ejecutar el plan de acción, no vamos a llegar a la quiebra. Lo que no podemos permitir es que entes e intereses externos afecten la capacidad de nosotros gestionar”.