Lo que dijo el presidente de Peñarol de Teo Gutiérrez y la ayuda de Menosse

Hasta el último momento del mercado de fichajes, Peñarol estuvo buscando el fichaje de Teo Gutiérrez e incluso Hernán Menosse participó en esa intención.

Lo contó Ignacio Ruglio, el presidente del equipo uruguayo, ahora que ya está totalmente caída esa posibilidad. No hubo acuerdo y se terminó el periodo para fichar jugadores con contrato: “El primero que manejó la posibilidad de Teófilo fue Hernán Menosse. Habló con él, fueron compañeros en Rosario Central y en el Cali. Hoy está caído y no creo que se reflote”, contaba el dirigente. Sí se reflotó pero no avanzó.

Teo Gutiérrez se quedará en Deportivo Cali

Ignacio Ruglio, luego de terminado el periodo de fichajes, volvió a hablar en medios de comunicación. Lo hizo para DirecTV y allí contó ese intento fallido: “Estuvimos cerca de traer a Teo Gutiérrez pero no se dio. Mañana nos pondremos a trabajar en otras opciones de ‘9’”, aseguró.

¿Estuvieron cerca? Tenían plazo hasta el viernes y ese día trascendió lo que habían intentado. Incluso se habló de una reunión de Teo Gutiérrez con el Comité Ejecutivo de Deportivo Cali. De ahí habría salido la determinación de su permanencia en el club con el que tiene contrato por año y medio más. Peñarol sí lo buscó pero no avanzó. Fue uno de los nombres con los que quiso sorprender en el mercado de fichajes. Todo quedó en esa intención.