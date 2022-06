Ojo a la versión. El día después del último partido de Dayro Moreno con Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay I-2022, surge esto.

Lo informó el periodista Diego Rueda a través de un mensaje en su cuenta en Twitter. Y lo dice en un momento en el que públicamente se conoce esa intención que tiene el cuadro verdiblanco de ir por el atacante que lidera la tabla de artilleros en la liga. Sumó 13 goles. Anotó un par en los cuadrangulares nada menos que ante Atlético Nacional y Millonarios. Aunque tiene contrato vigente con el cuadro bumangués, está la opción de pagar una indemnización y eso es lo que se habría adelantado este jueves.

El trino de Diego Rueda sobre Dayro Moreno

Hoy quedó muy adelantada la contratación de Dayro Moreno para el Deportivo Cali. — Diego Rueda (@diegonoticia) June 16, 2022

Lo que dijo Dayro Moreno sobre su futuro

Habló en rueda de prensa luego del partido ante Millonarios en el que marcó su gol número 13: “Para nadie es un secreto. Desde que llegué a Bucaramanga, siempre lo expresé. Desde que aterricé me han hecho sentir como si llevara muchísimos años acá en el equipo y la ciudad. El cariño que tiene la gente hacia mí y yo hacia la gente, me llena de orgullo. Por eso cada partido salgo a jugarlo como una final. Esto me motiva muchísimo como jugador profesional”.

Luego agregó: “En Bucaramanga estoy muy contento, feliz. Es una ciudad que me acogió muy bien. Dios quiera seguir acá haciendo buenos frutos. Es un equipo, una ciudad y una hinchada que se lo merece. Estoy sorprendido por el espectáculo que hicieron en cuadrangulares. Dios quiera se dé la oportunidad de seguir acá a lograr lo que nos trazamos: clasificar a un torneo internacional”.

Finalmente y para cerrar el tema dijo: “En este momento debo tomar las cosas con calma porque tuvimos un semestre muy complicado y de mucho estrés porque tuvimos altibajos. Voy a tomarme unos días de vacaciones con la familia, tomar un nuevo aire y hablaré con el presidente a ver qué se puede solucionar a futuro. Sí les puedo decir que estoy muy contento. Lo que me hicieron hoy en la despedida en el estadio me llena de orgullo. Esperar. Encontré un grupo muy bueno. Hay buen material para que este equipo sea grande. Dios quiera que las cosas se den de la mejor manera, en beneficio para mí y para el club”.