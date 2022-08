Deportivo Cali, Lucumí y detalles del esperanzador negocio

Así lo definió Marco Caicedo y así ha avanzado. Jhon Jánner Lucumí, 4 años después de salir de Deportivo Cali, protagoniza un millonario negocio en el mercado de fichajes.

“Estamos esperanzados de una transferencia en la que tenemos una participación: la de Jhon Jánner Lucumí. Aspiramos que se dé. Y si se da como estamos esperando, estaremos muy cerca del presupuesto del año 2022”, dijo Caicedo en su última entrevista como presidente del club. La tuvo con Petiso Arango, recordando que el cuadro verdiblanco aún cuenta con el 20% de los derechos del canterano con presente en KRC Genk en Bélgica.

Al canterano lo pretenden varios equipos de las ligas más relevantes en Europa. De momento la oferta que existe por él la hizo Bologna FC (Italia). El equipo que dirige Siniša Mihajlović y que viene de ocupar el puesto 13 de la tabla en la temporada anterior, ofrece hasta 8 millones de euros por su fichaje. Es la segunda oferta que hace. Primero fueron 5 millones que no fueron aceptados. Ya aumentó y existe la posibilidad de que ponga más dinero, ya que hay más opciones para él.

La prensa italiana habla de estos equipos: Bologna FC en Italia, Real Mallorca en España y Olympique de Marseille en Francia. De momento el único que ofertó es el primero, pero todavía el mercado está abierto. Hay múltiples opciones que pueden darse mientras Jhon Jánner Lucumí empezó la temporada jugando en la liga belga.

Por ahora no hay acuerdo para su venta. La opción de los 8 millones de euros de Bologna FC todavía no tiene respuesta. Es lo más cercano, pretenden un poco más y Deportivo Cali está a la expectativa. De lo que cierren, ganará el 20%. Por eso la atención respecto a ese movimiento que debe tener novedades durante la semana.

Es un canterano que debutó en 2015 con Pecoso Castro como DT y estuvo hasta 2018 en las filas del club. Jugó como central y lateral izquierdo. Desde ese momento era hombre de la Selección Colombia. Jugó en la sub-17 antes del debut con el cuadro verdiblanco. Jugó 54 partidos en Deportivo Cali entre Liga, Copa, Superliga y Sudamericana. No hizo goles.

🚨 #Bologna, pressing sul #Genk per Lucumi. Pista calda, Marsiglia non in corsa @cmdotcom pic.twitter.com/ocEu2an4Wc

— Daniele Longo (@86_longo) August 9, 2022