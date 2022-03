Deportivo Cali: ¿Hubo renuncia de Dudamel?

Sobre dicha versión acerca de Rafael Dudamel y Deportivo Cali empezó a hablarse debido a información publicada por un periodista. ¿Qué pasó?

Este miércoles 23 de enero, es decir, un par de días después del 3-3 que protagonizó el cuadro verdiblanco enfrentando a Atlético Nacional en su estadio, se habló al respecto. Hubo una versión en Twitter del periodista Andrés Muñoz de la que nació todo: “Rafael Dudamel ya ha presentado su carta de renuncia pero los jugadores no quieren dejarlo ir del equipo. Se la van a jugar toda por el venezolano y ahora que se viene la Libertadores, esperan que sea el arranque para los azucareros”.

¿Hay alguna novedad entre Rafael Dudamel y Deportivo Cali?

No, el tema se mantiene como hasta la última intervención pública que hubo al respecto. En la semana previa al duelo con Atlético Nacional, el que habló fue el vicepresidente, Luis Fernando Mena, con decisiones contundentes: “El cuerpo técnico está firme, respaldado por nosotros; estamos muy fuertes para el partido del lunes (…).En esta junta no hemos condicionado el técnico a nada. Le estamos creyendo. Le creo al equipo y creo en el cuerpo técnico. Creo que vamos bien. No lo vamos a condicionar”, dijo en entrevista con la Banda Deportiva.

A partir de ahí se dio la presencia del DT en el juego ante Atlético Nacional. Pese a que no se ganó, la determinación de la parte directiva se mantiene. Rafael Dudamel sigue siendo el DT. A esta altura del semestre (a 3 meses del final de su contrato), lo único que cambiaría el panorama es que él decida renunciar. Esa es la versión que surgió ahora, pero que menciona una situación que no se ha presentado.

Rafael Dudamel tuvo la intención de renunciar luego del clásico que Deportivo Cali perdió en condición de local. Él mismo lo confirmó en entrevista en Win Sports. Pese a la idea que tuvo, nunca presentó la carta de renuncia. Ahora tampoco lo ha hecho. Ad portas del arranque de la Libertadores, el equipo se mantiene tal cual ha estado durante el 2022. El DT sigue siendo el venezolano que ya llevó al equipo a un título.