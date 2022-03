Respuesta por De Amores y “no me consta” por la roja a Jhon Vásquez

Dos temas de interés en la actualidad del Cali son el supuesto interés por Guillermo de Amores en Brasil y la nueva expulsión de Jhon Vásquez. El presidente respondió ambos.

Mientras está con la selección de Uruguay para la Eliminatoria, el rumor alrededor del arquero campeón con el cuadro verdiblanco se refiere a las intenciones que tendrían Sao Paulo FC y Athletico Paranaense de ficharlo. En el Brasileirao el mercado de fichajes se mantiene activo hasta el 22 de abril. Por eso la posibilidad que existe de que contraten a cualquier jugador.

¿Uno de ellos será Guillermo de Amores?

Al respecto la primera voz oficial de Deportivo Cali al público la dio el presidente, Marco Caicedo: ¿Le han preguntado por De Amores del fútbol internacional? Fue consulta que le hicieron en Los Dueños del Balón (Antena 2, RCN Radio). La respuesta de Marco Caicedo fue contundente: “No”. Eso va en la línea de lo que se trata esa posibilidad. No va más allá de eso en este momento. El uruguayo sí interesa, pero no es la primera opción. Si pasa a serlo, vendrán las consultas y ofertas, seguramente. Por ahora sigue enfocado en Uruguay y el cuadro verdiblanco.

Marco Caicedo y el tema Jhon Vásquez…

Al atacante cartagenero lo expulsaron en el partido ante Cortuluá. Jugó 35 minutos. Entró para el segundo tiempo y poco antes del final recibió tarjeta roja. Al parecer habría insultado al juez de línea tras una acción en la que pidió una falta. No la pitaron y por eso su molestia. El árbitro Edilson Ariza consideró que debía expulsarlo. Eso hizo.

“No me consta e incluso él dijo que no le dijo nada al árbitro. No sé con qué va a salir el reporte del árbitro. No me consta que haya sido grosero o haya dicho algún improperio”, fue lo primero que dijo Marco Caicedo sobre esa acción. Y agregó: “Tendré que ver los reportes. Todavía no lo he visto. Ahí sabremos qué alegan o qué le dijeron. Imagino que habrá posibilidad de una defensa y esperemos los resultados”.

La entrevista de Marco Caicedo en Antena 2