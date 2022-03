Agustín Palavecino, Deportivo Cali y River Plate: ¡Hay demanda!

¿¡Qué pasó!? La decisión la tomó Deportivo Cali y ya llevó hasta la FIFA el tema con Agustín Palavecino. Así es la historia.

“Intentamos por todos los medios amigables, como asisten las buenas relaciones entre los clubes, hasta que ellos no volvieron a responder y nos tocó recurrir a interponer la demanda ante la FIFA. Hemos tenido paciencia, hasta que pararon de respondernos y no tuvimos más recursos”, declaró Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, en la prensa argentina.

¿De qué se trata la demanda que impone Deportivo Cali por Palavecino?

Tiene que ver con un saldo que River Plate no ha pagado por la transferencia del futbolista que lleva más de un año jugando en el equipo argentino. Se estima que la cantidad de la deuda asciende a más de 6 mil millones de pesos. Esa cifra corresponde al 30% del traspaso que el cuadro argentino debía pagar antes del pasado diciembre.

River justifica que el pago no se ha realizado porque no hubo una notificación y en el país hay bloqueos para la salida de dólares. De tal forma que no se pudo hacer la transacción en 2021. Ya pasaron varios meses de 2022 y nada. Por eso la demanda que está en FIFA y que es tema en la prensa argentina.

De momento lo que ha pagado River Plate por Agustín Palavecino son 1.750.000 para adquirir 35% de su pase. Lo hizo en febrero de 2021. A partir de ahí no pagó más. “Nosotros tenemos el 17.5% del jugador. Estamos en un problema con River porque no ha pagado un saldo que tenía y es por eso que tuvimos que interponer una demanda ante la FIFA. Nos deben una parte del jugador”, remarcó Marco Caicedo en entrevista con Antena 2.