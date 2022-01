¿A dónde se fueron y por qué los campeones que ya no están con Deportivo Cali?

Después de ganar la décima estrella Deportivo Cali, tuvo varios cambios en su equipo. Siete de los futbolistas que participaron activamente en el título salieron del plantel. ¿Por qué y a dónde?

El 22 de diciembre en el Manuel Murillo Toro, Deportivo Cali ganó y se coronó campeón. Ese día formó así: Guillermo de Amores; Juan Esteban Franco, Jorge Marsiglia, Hernán Menosse, Kevin Velasco; Jhojan Valencia, Andrés Balanta, Jhon Vásquez; Hárold Preciado, Teo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez. Además jugaron Juan Camilo Angulo, Andrés Colorado, José Caldera y Michael Ortega. Cuatro de ellos ya no hacen parte del equipo.

Los jugadores campeones que ya no están en Deportivo Cali

-Hernán Menosse. Después del título renovó contrato con el club pero no se quedó a cumplir. A dos días del debut en la Liga BetPlay, rescindió el vínculo para volver a jugar en su país con Peñarol (el equipo del que es hincha).

-Jhojan Valencia. Llegó la oferta del exterior que tanto estaban esperando por él. Había una promesa de salida y esta vez se cumplió. Es nuevo jugador de Austin FC en la MLS.

-Juan Camilo Angulo. Terminó el contrato que tenía con el club verdiblanco en el que jugó los últimos 3 años. Esta vez no hubo renovación. Pasó a jugar a Deportes Tolima.

-Andrés Colorado. Es un futbolista que estaba a préstamos en el equipo y Deportivo Cali decidió no hacer uso de la opción de compra. Actualmente es del registro de Cortuluá y se está a la expectativa de la venta de sus derechos federativos a un equipo europeo. Todavía no se ha dado y por eso no se descarta que regrese al plantel que dirige Rafael Dudamel.

-Hárold Preciado. Recientemente se confirmó que irá a jugar a México con el Club Santos. Una cláusula en su contrato le permite la salida en este momento, seis meses antes de terminarse el tiempo por el que había firmado. La oferta que le hicieron fue tildada como irrechazable.

Aparte hay que decir que Deportivo Cali tampoco ha contado en dos fechas con Guillermo de Amores por su convocatoria a Uruguay. Y otros que no están son Jorge Arias (Junior), Alejandro Rodríguez (Real Cartagena), Andrés Juan Arroyo (Jaguares), Juan David González (Tauro FC, Panamá), Franco Torres y Darwin Andrade (sin equipo confirmado).