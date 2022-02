Julio Comesaña, los cambios y la razón de su escepticismo

Independiente Medellín es el mejor local de la liga colombiana y ante Junior dio un recital con más de 26.000 asistentes en el Atanasio Girardot.

Independiente Medellín sigue creciendo y mostrando cosas interesantes. Aunque de visitante no han sumado puntos, en casa son letales, concretos y dan muestra de buen fútbol y gran planificación. Aun así, no todo es perfecto y Julio Comesaña dio los argumentos de varios temas, entre esos la escasez de cambios y sustituciones.

Ante Junior, Comesaña hizo cuatro cambios, todos superando la barrera de los 80 minutos. Para la mayoría, es importante hacer modificaciones tácticas o meramente nominales, pero para el uruguayo la posibilidad de sacar y meter jugadores es algo más sentimental y de libre decisión.

Comesaña manifestó que “A mí muchas veces me han criticado porque se demoran los cambios. Si veo que hay necesidad, que un jugador está teniendo un mal día, tengo que hacerlo. En ocasiones me pregunto: ¿para qué voy a desarmar el equipo si están jugando bien? No digo que esté bien, pero es mi sentimiento”

Incluso, dejó ver su faceta más paternal respecto al hecho de hacer cambios en juegos importantes: “Cuando se juega un partido como el que hicimos hoy, nadie se quiere ir de la cancha. Esas emociones no se consiguen todos los días. No les puedo quitar esa posibilidad”.