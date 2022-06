Comesaña habló de la conversación que tuvo con Raúl Giraldo ¿qué pasó?

Julio Avelino Comesaña habló sobre su salida del Independiente Medellín y aclaró algunos rumores que se han escuchado tras no ser más entrenador del ‘DIM’.

El director técnico uruguayo en charla con el canal Win Sport+ dio detalles sobre lo que pasó en su reunión con Raúl Giraldo en las oficinas de club y lo que realmente sucedió. “Yo fui citado por el señor Raúl Giraldo a una reunión en las oficinas, fue una conversación muy corta, me dijeron que la institución había decidido cambiar de cuerpo técnico y que estábamos ahí para conversar sobre los temas contractuales, yo le respondí que no había ningún problema y que aceptaba la decisión”, afirmó Comesaña.

A pesar de que el entrenador quiso componer un camino e iniciar un proceso exitoso con el ‘Poderoso’ dejó en el semestre prioridades que finalmente jugaron en su contra, pues la eliminación en la Copa Sudamericana y en la Liga BetPlay terminaron dejando a Julio Comesaña en el ‘Ojo del Huracán’.

El uruguayo además fue claro en indicar que no había grandes posibilidades de que se pudiera quedar en el club y que no preguntó el por qué de la decisión tomada por los dirigentes. “No había nada que negociar, simplemente cumplir con lo que indican las cláusulas a favor mío. No pregunté las razones por las cuales tomaban la decisión, el tema del acuerdo mutuo es que hay alguien que propone algo y la otra persona lo acepta”.

Independiente Medellín tendrá que olvidar el mal momento que vivió en el primer semestre del año y preocuparse por conseguir un entrenador y refuerzos para que sus hinchas vuelvan a creer en que se logrará un campeonato pronto.