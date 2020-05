¿Todavía puede ser beneficiario del Ingreso Solidario?





Técnicamente aún es posible hacer parte de Ingreso Solidario, programa social creado por el Gobierno Nacional para ayudar con un subsidio a las familias más pobres y vulnerables durante la cuarentena.

La pregunta surge en medio de la coyuntura por la confirmación de un nuevo giro, el tercero dentro de lo proyectado por el Ingreso Solidario.

Su entrega se hará efectiva a partir del mes de junio, de acuerdo con Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación.

Los $160.000 adicionales, con los cuales el programa alcanza una ayuda total de $480.000 se entregan al total de beneficiados; es decir, los 3 millones de hogares. No aumentó la base de beneficiados, a diferencia del valor del auxilio económico.

¿El tercer pago del Ingreso Solidario es para beneficiarios nuevos?

No. De ninguna forma será así. Se opera de la misma manera que sucedió con los anteriores pagos; es decir, llega a los 3 millones de hogares, entre los bancarizados y aquellos sin cuenta de ahorros, a quienes les correspondió crear una cuenta digital.



Ahora bien, se puede dar el caso de beneficiarios que aún no saben que hacen parte del programa y no recibieron ningún pago. Todavía tienen tiempo de acceder a la ayuda, registrando su cédula en la página oficial del Ingreso Solidario DNP.

¿Todavía puedo ser parte del programa Ingreso Solidario?

Para los que aún no están del todo enterados, al Ingreso Solidario no se accede por inscripción. No existe un formulario para llenar los datos. Deben esperar, si consideran que son familias vulnerables, a que les llegue la notificación.

Aún es posible, dado que de los 3 millones de hogares, al momento de la publicación de esta nota la cifra de familias beneficias iba en 2.017.346 beneficiados.