¿Tiene SISBÉN nivel 1 y no aparece en el Ingreso Solidario?

El SISBÉN sirve de apoyo al DNP en la identificación de los potenciales beneficiarios del programa social Ingreso Solidario.

No solamente el SISBÉN. Para la identificación de los beneficiarios que hacen parte del Ingreso Solidario se tuvieron en consideración bases de datos actualizadas de otras fuentes: DPS, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda.

Como los beneficiarios del Ingreso Solidario son hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, sin ayudas sociales porque no están en ningún programa social, la consulta al SISBÉN es importante, mas no definitiva.

Tener un puntaje bajo no garantiza la entrada al Ingreso Solidario. Bien puede ser porque la persona figura en otro programa, hace parte de otra ayuda durante la época de confinamiento y no lo sabe (por ejemplo, Bogotá Solidaria) o no tiene información actualizada para dar cuenta de su condición.

Tampoco es cierto que se necesite un puntaje. La web oficial del Ingreso Solidario no dice nada al respecto. Si la persona considera que debe estar en el programa social debe hacer la consulta con su cédula en el link habilitado para ello y al que puede acceder AQUÍ.

La respuesta del DNP frente a la inquietud de tener puntaje bajo del SISBÉN y no estar en el Ingreso Solidario es:

“La combinación de los programas sociales de los Gobiernos nacional y locales busca llegar al mayor número de personas afectadas por la emergencia y en condición de vulnerabilidad. Los municipios están haciendo esfuerzos para completar las ayudas de la Nación y así llegar a toda la población que lo necesita”.

¿Para qué sirve el SISBÉN?

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, mejor conocido como SISBÉN, identifica a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad para dirigir las acciones sociales que sean necesarias.

El puntaje del SISBÉN resulta de la información que se recoge en la encuesta y tiene un valor entre 0 y 100.

Cómo consultar el puntaje del SISBÉN

Debe acceder a la página oficial del SISBÉN. Solamente debe hacer clic donde dice consulta del puntaje, llena el campo con su número de cédula y el sistema de in mediato le indica su puntaje, en caso de haber sido encuestado antes, desde luego.

Para Ingresar al SISBÉN debe…

Ir a la oficina del SISBÉN que hay en su municipio

Solicitar aplicación de la encuesta por primera vez

La encuesta no tiene precio. No debe pagar por ella. La persona designada por el SIBÉN irá a su lugar de residencia.