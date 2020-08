¿Qué sucede si no reclama el Ingreso Solidario?

Desde Prosperidad Social hay una novedad con relación a los hogares que no han reclamado un solo giro del Ingreso Solidario.

El programa social del Ingreso Solidario se creó para favorecer a tres millones de hogares colombianos en condición de pobreza y vulnerabilidad, a raíz de la crisis desatada por el coronavirus. El pasado 20 de julio, durante el discurso de instalación en la nueva legislatura del Congreso de la República, el Presidente Iván Duque confirmó la ampliación del programa hasta junio del año 2021, entendiendo el con texto actual y las dificultades económicas que afrontan los hogares más necesitados.

Los beneficiarios del Ingreso Solidario, además de la condición de pobreza y vulnerabilidad, no deben ser familias que estén en otros programas sociales del Gobierno Nacional como Devolución del IVA, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Familias en Acción. Así mismo, deben ser personas que trabajen en la informalidad. La ayuda económica beneficia a los hogares. Si bien el titular del programa social es una persona siempre se habla de la familia como unidad clave.

+ Conozca si es beneficiario del Ingreso Solidario. Link y cómo lo contactan

¿Cómo saber si tiene el Ingreso Solidario?

Además de los requisitos expuestos atrás, las personas también deben estar en las bases de datos del Sisbén. Si creen que son beneficiarios del programa pueden hacer la consulta en la web oficial https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/. Deben tener la cédula a la mano y se dirigen al formulario, dando clic en el botón que dice “consulta de giros y beneficiarios en proceso”.

+ ¿Puede cambiar su puntaje del Sisbén para Ingreso Solidario?

+ Ingreso Solidario: ¿Inconformidades con el puntaje del SISBÉN?

Los lleva a un formulario con algunos campos que se llenan con la información que aparece en la cédula de ciudadanía. Así mismo, deben dejar registrado el número de celular de contacto, ya que en caso de ser beneficiario vía mensaje de texto recibirá instrucciones acerca del proceso de pago.

¿Cuánto dinero entrega el programa?

Ingreso Solidario consiste en el pago de $160.000 pesos mensuales, en giros que comenzaron desde el pasado mes de abril y se extienden hasta junio de 2021, de acuerdo con el anuncio hecho en su momento por el presidente Iván Duque. Todas las transferencias que se hacen se encuentran libres de IVA y bajo ningún motivo las entidades financieras pueden ejercer algún tipo de cobro sobre cada giro. En consecuencia, al finalizar el programa cada hogar beneficiario completará 2’400.000 pesos.

+ ¿En qué casos se reasignan bancos en el Ingreso Solidario?

+ Cómo saber si ya le consignaron el Ingreso Solidario en los bancos

+ Ingreso Solidario: ¿Cuánto cobran los bancos que intermedian en los pagos?

¿Existe un plazo para reclamar el Ingreso Solidario?

No, en el caso de hogares que reciben el dinero del Ingreso Solidario en sus cuentas de ahorros o productos digitales. No todos los que reciben la ayuda se encuentran bancarizados. Aquellos que no tienen la posibilidad de crear una cuenta digital (trámite simplificado) en la entidad que se les asignó.

En cualquiera de estos casos no se cuenta con un plazo definido para cobrar el dinero. El Ingreso Solidario es acumulable y ya es decisión del beneficiario si hace uso del dinero o lo guarda, en caso de una necesidad mayor.

Los que sí tuvieron plazo fueron los hogares de una toma de municipios realizada en junio, cuando el Ingreso Solidario era coordinado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Los hogares que no alcanzaron a cobrar en las fechas indicadas luego fueron reasignados a otras entidades financieras.

Recordemos que las tomas de municipios se hacen para ubicar a los hogares que a la fecha no han reclamado un solo giro del programa, pese a estar focalizados en su momento, cuando el DNP hizo la selección de los tres millones de hogares beneficiarios. Actualmente, Prosperidad Social adelanta nuevas tomas con el apoyo de las 35 direcciones regionales que tiene, más el soporte brindado por alcaldías locales, madres de Familias en Acción y organizaciones comunitarias.

+ Empezaron a publicarse listados de Ingreso Solidario en municipios

¿Qué pasará con los hogares que no reclamen el Ingreso Solidario?

Prosperidad Social ya ha sido claro: Si hay hogares que no cobren el Ingreso Solidario no los van a esperar por más tiempo. Se fijará un plazo máximo y si en definitiva siguen sin reportarse para la entrega de los incentivos, entonces el programa social seleccionara otro hogar que sí cumpla con los requisitos.

Se está analizando el protocolo a seguir en este caso, dado que es una obligación alcanzar la meta de los tres millones de hogares beneficiarios.