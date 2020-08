Los bancos que más han pagado el Ingreso Solidario

Davivienda, Bancolombia, MOVii, Banco Agrario y Colpatria son los bancos que más han pago el Ingreso Solidario.

De acuerdo con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), que es la entidad encargada de la parte operativa del Ingreso Solidario, son 21 entidades financieras encargadas de hacer la dispersión de pagos.

Recordemos que los beneficiarios del Ingreso Solidario cobran el dinero del subsidio, bien sea a través de sus cuentas bancarias (en caso de ser bancarizados) o por intermedio de un servicio de cuenta digital, cuando los titulares de la ayuda no están incluidos en el sistema financiero.

+ 80.000 pagos de Ingreso Solidario desde el 25 de agosto

+ Prosperidad Social explica pagos que faltan del Ingreso Solidario en agosto

+ ¿Cambió de residencia y es beneficiario del Ingreso Solidario?

+ Ingreso Solidario agosto: ¿Y los que siguen con uno o 4 giros pendientes?

En este programa se hacen giros mensuales por valor de $160.000 a cada familia beneficiaria. Cuando llega un pago, se informa a los beneficiarios vía mensaje de texto. Así mismo, la entrega de la ayuda solidaria se hace en forma gradual y escalonada, evitando que se den aglomeraciones innecesarias en los principales puntos de retiro.

Cabe anotar que este servicio prestado por las entidades financieras no se cobra al beneficiario de la ayuda. Sobre los $160.000 del Ingreso Solidario no se hace ningún tipo de débito para la persona que recibe el beneficio. Lo anterior no indica que los bancos prestan un servicio gratuito. El Gobierno Nacional les paga entre $1.100 y $2.300 por giros.

Davivienda y Bancolombia, los que más pagan el Ingreso Solidario

Del grupo de entidades financieras responsables de hacer la dispersión de pagos, los bancos que más beneficiarios tienen asignados son Bancolombia y Davivienda. Cabe anotar en este apartado, que estas entidades no solo pagan a los beneficiarios con cuenta de ahorros; poseen servicios de cuentas digitales, ideales para los no bancarizados como Nequi, Bancolombia a la Mano y Daviplata.

Bancolombia ha dispersado cerca de $442.000 por concepto de Ingreso Solidario, más Bogotá Solidaria en Casa. En cuanto al número de beneficiarios, cerca de 821.000 son del programa coordinado por el Departamento Administrativo de Seguridad Social (DPS).

En cuanto al Banco Davivienda, el total de dinero distribuido a los beneficiarios del Ingreso Solidario ya va en $406.814 millones. Otro banco con importante participación en pagos del subsidio es Banco Agrario: Por modalidad de giro a no bancarizados entregó $129.870 millones, mientras que para las familias con cuenta en dicha entidad financiera el total dispersado está por el orden de $32.652 millones.

De igual forma, en Scotiabank Colpatria confirmaron que desde el 7 de abril se han hecho pagos por valor de $11.342 millones, que se explican en un total de 67.153 dispersiones del giro. Esta información es con corte al 31 de julio.

Finalmente, MOVii tiene bastante participación, siendo un servicio exclusivo para los no bancarizados, dado que se trata de un servicio de cuenta digital. Cuenta con cerca de 160.000 beneficiarios y el total pago es de $100.000 millones de pesos.