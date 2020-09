Ingreso Solidario: Solución a causal de rechazo por entidad bancaria

Varios hogares beneficiarios del Ingreso Solidario experimentan el inconveniente de causal de rechazo por la entidad que les paga.

En otras palabras, el titular del beneficio económico ya no puede usar el servicio de retirar el dinero en la entidad donde habitualmente lo cobraba. Le rechazan el pago. Los bancos lo pueden hacer, pero Prosperidad Social no y es cuando debe entrar de lleno a buscar alguna solución para que ese beneficiario no experimente más problemas con los giros del programa.

¿Por qué los bancos rechazan el Ingreso Solidario?

Hace unos días la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Susana Correa, se refirió al tema mediante una serie de mensajes publicados desde su cuenta de Twitter, @SusanaCorreaBor.

Las causales son, a grandes rasgos: inconsistencias en los datos del titular, no pasar el proceso de validación interna de los bancos, cuentas inactivas o bloqueadas, cuentas inhabilitadas para recibir transacciones.

Es por ello que un hogar pudo cobrar los giros 1 2 y 3 del programa, pero desde el cuarto la situación se frenó. Importante aclarar que este tipo de inconveniente en nada tiene que ver con sacarlo del programa, a menos que se trata de un problema grave.

Soluciones a causal de rechazo

Si el inconveniente es por actualización de datos, la persona no solo debe hacer este trámite ante la entidad financiera, de forma que allí tengan la información que es. Por ejemplo, cambio de número de celular. Luego se comunica con las líneas de atención que tiene el programa del Ingreso Solidario.

Sitio web: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/

Buzón de servicio al ciudadano: [email protected]

Canales de atención de 8:00 a.m. a 6:00 pm lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

Línea gratuita Nacional: 018000951100

Línea Bogotá: (1) 5954410

Mensaje de texto: 85594

Mensaje de Prosperidad Social

Desde el DPS se envía un mensaje de texto a los hogares que han tenido esos problemas de forma que allí se les explica cómo será el pago de los giros del programa, si siguen en la misma entidad porque fue resuelto el problema o en definitiva, como pasa en la mayoría de casos, son reasignados a otra entidad bancaria.

Esto último se ha hecho ya y quienes son notificados por el cambio por lo general reciben el subsidio mediante la modalidad de giro.