Déinner Quiñones: “Debemos mejorar en la definición” y su no llamado a la Selección

El jugador del América de Cali habló sobre el arranque de temporada que han tenido con Juan Carlos Osorio y sobre su no convocatoria a la Selección Colombia.

América de Cali ha comenzado muy bien el proceso de Juan Carlos Osorio en la Liga BetPlay, donde además del buen funcionamiento del equipo, hay jugadores que han sorprendido por su nivel individual. Uno de ellos es Déinner Quiñones, quien defendió la idea del cuerpo técnico y también se refirió a al morfociclo organizado por Reinaldo Rueda en Bogotá.

En diálogo con RCN Radio Cali, Quiñones se refirió a la idea de juego ofensivo. “Lo bueno es la creación a la hora de atacar, el volumen que tenemos nos lleva a crear muchas acciones, pero debemos corregir en la definición. Es muy difícil mantener el ritmo los 90 minutos, no queda ajustar detalles para ir mejorando en el funcionamiento que nos pide el profe“.

Sobre el tema de la rotación, considerando que en los 4 partidos que ha jugado ha estado como volante y como extremo, explicó. “El partido lo va dando, pero me siento bien jugando donde el Profe me necesite, en ambas me siento bien, arrancando por fuera o de interior“.

Finalmente insistió en el tema de la Selección Colombia, recalcando que pensó que el técnico Reinaldo Rueda le daría una oportunidad para el morfociclo que se organiza en Bogotá de cara a la triple fecha de eliminatorias. “ Yo me ilusioné con un posible llamado a Selección Colombia, pero queda seguir trabajando para ser llamado“.