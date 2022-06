Otra versión de la infidelidad de Piqué a Shakira: “Fue con la madre de un compañero”

La supuesta infidelidad del jugador del Barcelona FC, Gerard Piqué, a la cantante colombiana, Shakira, tiene sorprendido al mundo del fútbol y la farándula.

Y es que en las últimas horas se conoció que Shakira habría encontrado al futbolista con otra mujer, razón por la que el matrimonio de 12 años habría terminado.

La primera información la brindó ‘El Periódico de Barcelona’, en el podcast llamado ‘Mamarazzis’, donde las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa dieron la primicia. Allí manifestaron que habría sido con una modelo de 20 años.

Horas más tarde, el periodista turco, Melih Esat Acil, aseguró que sí hubo infidelidad pero no habría sido con una modelo sino con la madre de uno de sus compañeros del Barca.

“Shakira captó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona Pablo Gavi (17 años). Gavi no está al tanto del incidente”.

⚡️ Shakira caught Gerard Pique having an affair with another woman. That woman turned out to be the mother of young Barcelona star Pablo Gavi. Gavi is unaware of the incident. (El Periósico)

Anything happens to you and me in the world where Shakira was cheated on! 🙄 pic.twitter.com/JQS4yv9l7y

— Melih Esat AÇIL 🇹🇷 (@melihesatacil) June 2, 2022