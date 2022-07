Cali: Pico y placa para el 18, 19, 20, 21 y 22 de julio de 2022

El Pico y placa en la ciudad de Cali se manejará sin novedades de la siguiente manera el 18, 19, 20, 21 y 22 de julio de 2022.

Pico y placa en Cali

Lunes 18 de julio

Particulares: placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 10: 00 p.m., y 04:00 a.m., a 08:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 4 y 5 (6:00 a.m., 10:00 p.m.)

Martes 19 de julio

Particulares: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 10: 00 p.m., y 04:00 a.m., a 08:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 6 y 7 (6:00 a.m., 10:00 p.m.)

Miércoles 20 de julio

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 8 y 9 (6:00 a.m., 10:00 p.m.)

Jueves 21 de julio

Particulares: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 10: 00 p.m., y 04:00 a.m., a 08:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 0 y 1 (6:00 a.m., 10:00 p.m.)

Viernes 22 de julio

Particulares: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 10: 00 p.m., y 04:00 a.m., a 08:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 2 y 3 (6:00 a.m., 10:00 p.m.)

Sábado 23 julio

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 4 y 5 (6:00 a.m., 10:00 p.m.)

Domingo 24 de julio

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte Público Colectivo: placas terminadas en 6 y 7 (6:00 a.m., 10:00 p.m.)