Gamero, el porqué de los cambios y “no nos sentimos favoritos”

Parte de los cuestionamientos a Alberto Gamero por lo sucedido con Millonarios ante América estuvo en sus cambios. Así los explicó.

El elenco albiazul hizo 4 cambios después del minuto 74 en el Romelio Martínez. Para ese momento estaba ganando 0-1. En su orden, las modificaciones fueron: Elvis Perlaza por Daniel Ruiz. Andrés Gómez por Émerson Rivaldo. Andrés Murillo por David Mackálister Silva y Jáder Valencia por Ómar Bertel. Los tres primeros se dieron con la victoria parcial que luego pasó a ser derrota.

Lo que dijo Alberto Gamero de los cambios de Millonarios

Mencionó el tema cuando le preguntaron: ¿Qué le aportaron los cambios a Millonarios? “A veces salen, a veces no. Hoy no nos aportaron mucho porque hicimos cambios para reforzar las bandas. El caso de Gómez y de Román, que tuvo una descolgada en el segundo tiempo que pudo terminar en el 2-0. De ahí de pronto no hubo más llegadas por parte de ellos dos. Reforzamos la parte defensiva. Veía que Juan Pablo Vargas, desde los primeros minutos del segundo tiempo se estaba tocando el posterior y a veces uno piensa que un equipo como América, muy fuerte en el juego aéreo, se necesita un central más. Prácticamente jugamos con 5 en el fondo y hoy no resultó lo que habíamos entrenado. Cometimos errores y nos costó el partido”.

Más de Alberto Gamero sobre el 2-1 ante América de Cali

-“No nos pesó nada, hoy cometimos errores. Estábamos disputando un partido serio ante un gran equipo. Jugamos de tú a tú, íbamos ganando y nos equivocamos. Ahí perdemos el partido. El equipo tuvo jerarquía y personalidad para pelear el partido. Pelotas aéreas, descuidos y nos cobran. Nosotros no nos sentimos favoritos. Sentimos que podemos pelear el cuadrangular y lo vamos a luchar”.

-“Duele porque estábamos ganando cuando faltaban 7 minutos ante un equipo importante como es América y perderlo de la forma como lo perdimos. Fueron descuidos, errores que le pueden pasar a un ser humano. Nosotros no vamos a catapultar a un jugador por esos errores. Se cometen y nos cobraron. Hoy con todo y eso mostramos cosas importantes. Nos quedan 5 partidos para pelearlo y poder llegar a la final”.