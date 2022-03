Aldair, hijo de Iván René Valenciano, fue presentado en las últimas horas en su nuevo equipo tras no tener suerte en el fútbol colombiano con Independiente Santa Fe y La Equidad.

El delantero de 28 años de edad llegó en septiembre del 2021 al conjunto Cardenal. Allí hizo pruebas y después de un mes firmó contrato profesional con el club. Sin embargo, tras la salida de Harold Rivera y la posterior llegada de Martín Cardetti, nunca llegó una convocatoria, por lo que no sumó ningún minuto.

+ “Qué rico es volver a casa”: Juan Daniel Roa ya entrena con Santa Fe

+ “Santa Fe no descarta la posibilidad de sumar un fichaje más”

Ante esto, a comienzos del 2022 rescindió su contrato con el Cardenal tras no llegar a un acuerdo de renovación y de inmediato fue a La Equidad. Allí tampoco tuvo suerte y no logró quedar con el equipo profesional. No obstante, hasta este mes de marzo se conoció dónde jugará.

En las últimas horas fue presentado, oficialmente, por Trujillanos de Venezuela, equipo de segunda división con el que ya entrenaba hace unos días y hasta el pasado miércoles 23 de marzo presentó a todo el plantel.

Así fue anunciado Aldair Valenciano por su nuevo equipo