Más allá de que Santa Fe mejoró en la última fecha y sigue cerca del grupo de los ocho, los hinchas siguen inconformes por como se ha manejado el equipo en las últimas temporadas.

Más allá de la protesta que hubo en El Campín en el juego ante América de Cali, en las últimas horas apareció Gerardo Pelusso, exentrenador uruguayo que ahora trabaja con Conmebol, quien criticó a la actual dirigencia de los capitalinos.

El uruguayo habló con Win Sports y allí comparó a César Pastrana, expresidente de Santa Fe, con las actuales directivos, indicando que el equipo está “a la deriva”.

“No es el mismo Santa Fe que yo conocí o que ustedes conocieron en 2010. Aquel Santa Fe estaba manejado de otra manera, tenía un presidente como César Pastrana que para mí es un maestro”.

Según él, en este entonces “no solo ganamos nosotros sino otros entrenadores. La organización venía de arriba y estaba muy bien. Hoy no pasa eso en Santa Fe. Es otro club, lo veo a la deriva, no lo veo bien. Tiene un gran entrenador como Alfredo Arias, pero han pasado varios y no han podido”.