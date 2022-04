Independiente Santa Fe cerró la jornada dominical de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2022 – I sumando tres puntos y volviendo a ingresar al grupo de los ocho tras vencer en El Campín 1-0 a Unión Magdalena.

Este fue el octavo partido de la fecha 14 y solo restan dos para culminar la jornada. Con estos compromisos, Atlético Nacional es el líder en solitario, mientras que el Cardenal es el nuevo inquilino en los ocho.

+ Resultado, resumen y gol: Santa Fe vs. Unión Magdalena

+ Lo que sigue para Santa Fe en abril, mes decisivo para el ‘León’

La Equidad y Alianza petrolera fueron los más damnificados tras salir del grupo de los ocho y no aprovechar su condición de local. América de Cali es otro que sorprendió y ascendió en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras triunfo de Santa Fe

Cortuluá vs. Deportivo pasto y Once Caldas vs. Bucaramanga cerrarán la fecha 14 del torneo colombiano este unes 4 de abril.

Resultados fecha 14 Liga Betplay

La Equidad 0 – 0 Deportivo Cali

Medellín 2 – 1 Envigado

Deportivo Pereira 0 – 2 Tolima

Patriotas 0 vs. 2 Atlético Nacional

Junior 3 – 1 Alianza Petrolera

Águilas Doradas 1- 1 Jaguares

América de Cali 3 – 2 Millonarios

Santa Fe 1 – 0 Unión Magdalena