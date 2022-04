Independiente Santa Fe tiene muchos altibajos en la Liga Betplay 2022 – I y en el mes de abril define gran parte de sus objetivos: clasificar a los ocho en Liga y a los octavos de final en Copa.

Al Cardenal solo le resta seis partidos para culminar la fase del todos contra todos, de los cuales tiene cuatro como visitante y solo dos en condición de local, razón por la que desde ya sacan la calculadora y hacen cuentas.

Y es que además de luchar por un cupo dentro los ocho en la Liga, también peleará por clasificar a los octavos de final de la Copa Betplay, donde recibirá en la vuelta a Deportivo pasto en la serie que gana el Cardenal 1-0.

Lo que sigue para Santa Fe en el mes de abril

7 de abril : Santa Fe vs. Deportivo pasto (Copa BetPlay) 8: 00 p.m.

10 de abril: Envigado vs. Santa Fe (Liga BetPlay fecha 15) 3: 00 p.m.

17 de abril: Santa Fe vs. Alianza Petrolera (Liga BetPlay fecha 16) PD

24 de abril: Millonarios vs. Santa Fe (Liga BetPlay fecha 17) PD