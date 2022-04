Hubert Bodhert: disculpas al público y elogios a Santa Fe

Alianza Petrolera derrotó como visitante a Independiente Santa Fe 0-1 y es el nuevo inquilino del grupo de los ocho con 23 puntos y deberá conseguir su clasificación en los cuatro juegos restantes.

Sobre este compromiso habló Hubert Bodhert en la rueda de prensa posterior al compromiso disputado en el estadio El Campín. Allí pidió disculpas porque no fue la mejor presentación de su equipo y elogió a Santa Fe, equipo que con inferioridad numérica siempre intentó ir al frente.

“He tenido mejores partidos y no los he ganado. Hoy nos tocó de esa manera, no es lo que nos agrada, sé que no aporta al espectáculo, pero también es cierto que necesitábamos los tres puntos. También el defenderse es válido y hoy lo hicimos de buena manera y nos llevamos tres puntos fundamentales”, inició.

Y agregó que “no aprovechamos lo espacios que dejó Santa Fe, no tuvimos buen funcionamiento y por ende no hubo una propuesta ofensiva. Sacamos un resultado en una plaza que no es fácil ante un gran Santa Fe que aun teniendo uno menos siempre fue propositivo, mostró peso”.

Más elogios para Santa Fe: “Ellos no permitieron muchas cosas. Hizo cosas importantes, he visto que es un equipo que juega a gran intensidad. Cada quien hizo su trabajo. Ellos se vieron mejor en su propuesta ofensiva. Había que ganar y se ganó. Luego me sentaré a evaluar. No todos los días se le gana a Santa Fe y salimos adelante. Así que pido excusas por la presentación que no fue tan estética”.