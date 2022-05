Francisco Meza contó la verdad de su supuesta renuncia a Santa Fe

En la mañana de este viernes, Carlos Antonio Vélez confirmó que Francisco Meza, zaguero central de Santa Fe, habría renunciado al club.

El mismo jugador habló con el Vbar Caracol y desmintió eso; todo fue un mal entendido por parte del presidente Eduardo Méndez, con quien se reunió hoy mismo y aclararon todo. Así lo contó el mismo Meza.

“Tengo contrato con Santa Fe, yo no he renunciado al club como se dice por ahí. La verdad es que es una locura eso. No sé como lo interpretaron. Yo sé que fue el mismo presidente el que lo dijo, pero nada. Sigo entrenando con el equipo”, inició.

Y agregó que “con el presi he hablado muy claro y lo que dije ese día es que necesitaba ir a México máximo hasta julio. Tengo que entrar a México por el tema de la residencia que estaba hablando con él desde ya. Él me dijo que pasara la solicitud y listo, pero él no me dijo sí ni no, solo me respondió eso. Entonces él dice que entendió mal”.

“La idea mía de ir a México es ir en vacaciones, pensando en clasificar a cuadrangulares. La verdad no sé qué pasó con el tema del presi. Él entendió mal y ahí quedó todo claro. Sigo siendo jugador de Santa Fe”, explicó.

¿Posibilidades de salir? “Santa Fe me abrió las puertas de entrada también me abrió las de salida. Todos sabemos que en Santa Fe no hay presupuesto. Que viniera a darle la mano y ellos a mí. Entonces, nada, siempre he tenido buena relación. Hasta ahora tengo contrato y la posibilidad de poder salir también está”.

“Sí tengo posibilidades de salir. No he pasado mi renuncia con Santa Fe, tengo contrato con el equipo, quiero seguir jugando. Tengo las ganas, el deseo, hay muchos equipos también, estoy entrenando y si hay posibilidad de salir miraré lo mejor para mí y mi familia”, añadió.

¿Junior?: “No, ojalá”.

“No me gustó eso, viene por ayudar al equipo, pero nada, es cosa que pasó se le fueron las luces al jefe, todo aclarado”, concluyó.