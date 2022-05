Alfredo Arias ya trabaja en Independiente Santa Fe y mientras el equipo principal regresa de sus vacaciones, está al tanto de los juveniles.

El DT uruguayo ya piensa en el segundo semestre del año y es consciente de que se debe reforzar la plantilla, pero primero mirará con cuáles jugadores se podrá contar.

Hay que recordar que Neyder Moreno y José Ortiz finalizan contrato, además, Francisco Meza no continuaría en el club tras la confusión que hubo hace unos días donde se habló de una supuesta renuncia del jugador, algo que fue aclarado por el mismo zaguero central.

Esto se prestó para malos entendidos e incluso hubo conversación entre Meza y el presidente Eduardo Méndez, la cual no terminaría a buenos términos, razón por la que el defensor saldría del club.

Sobre esto fue consultado Alfredo Arias en el ‘Alargue’, de Caracol Radio y allí contestó que “Meza, según me dijo el presidente, me debo preparar para que no siga“.

¿Ya piensa en el reemplazo? “Si no está en Colombia puede estar en Uruguay, porque es lo que más conozco y si algo hacemos bien es defender”, dijo Arias abriéndole la puerta a un fichaje extrajera para esa posición.