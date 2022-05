En el juego de vuelta de Copa ante Junior de Barranquilla, disputado el pasado 11 de mayo, el canterano de Santa Fe, Jersson González, se desplomó en pleno terreno de juego en los minutos finales del compromiso.

De inmediato fue trasladado a la Clínica Marly, de la ciudad de Bogotá, y desde ese día no ha salido del hospital. Aunque se encuentra bien, es difícil estar allí y no saber cuál fue la razón por la que se desmayó.

Ante esto, este martes 24 de mayo, el extremo de 20 años de edad publicó una foto en sus redes sociales, donde estaba en el hospital y en medio de todo, emitió un mensaje alentador a la afición.

“Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar has pensado abandonar NO, ese sueño ese anhelo que en tu alma esta la mente dice no, nada puedes hacer pero tú corazón no para de creer y la montaña se encuentra frente a ti, más yo sé que la cruzarás si lo puedes creer “créelo”, inició.

Y agregó que “siempre hay un sueño, a veces se queda en el camino, pero sigue ahí no es fácil de alcanzar solo esfuérzate levántate y ve por él ante la adversidad”.

“Gracias por los mensajes por los buenos deseos de cada persona y de mi familia incondicional Lucharé hasta el final. Gracias Mi Dios”, concluyó.

El mensaje del futbolista

Cabe recordar que hasta el momento, el club no se ha manifestado sobre la actualidad médica de González. De mmento, el canteano del Cardenal siguen exámenes médicos.