Independiente Santa Fe afrontará su última oportunidad del semestre para darle vuelta a su triste momento y deberá derrotar a Once Caldas, esperar un resultado más y así clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

La más reciente eliminación del Cardenal en la Copa Betplay 2022 aceleró la decisión de la escogencia del nuevo técnico y la otra semana ya sería anunciado el nuevo DT.

Según Caracol Radio, Hubert Bodhert, actual entrenador de Alianza Petrolera, sería la principal opción. Ante esto, se comunicaron con el estratega y él mismo desmintió acercamientos con Santa Fe; sin embargo, no lo descartó como posibilidad.

“No he tenido ninguna conversación oficial. He escuchado mucho, no he tenido ninguna comunicación o algo semejante. El proyecto con el presidente de Alianza Petrolera es a largo plazo, tenemos un contrato a término indefinido, hoy tuve una reunión y estamos bien”, inició.

Sin embargo, dijo que “todos estamos en espera de una muy buena oportunidad, donde haya un proyecto que se pueda desarrollar y se puedan demostrar las capacidades. A mí lo que más me agrada son proyectos donde se pueda trabajar. Estaremos prestos a escuchar y tomar las decisiones que haya que tomar, las puertas no se pueden cerrar. En esto siempre lo llamarán a uno, hay que escuchar y mirar todo”