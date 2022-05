El momento de Santa Fe es caótico y está a un juego de alargar sus malos resultados o de iniciar a darle vuelta a la situación; deberá vencer a Once Caldas y esperar otros resultados para clasificar a los ocho en la Liga BetPlay.

Mientras tanto, criticas vienen y criticas van para la dirigencia Cardenal que se incrementaron tras la eliminación de Copa Betplay 2022 a manos del Junior de Barranquilla. Uno de los que habló sobre ese juego fue Carlos Antonio Vélez, quien defendió a Fernando Coniglio y le envió un mensaje a Eduardo Méndez con relación a Agustín Julio.

“Junior llegó con un INRI que no ganaba de visitante. Yo a Junior lo tengo clarito, juego bien por fuera, es atractivo, valiente y ofensivo. Jugar en campo contrario tanto en defensa como en ataque y resolvió en un balón dividido. Con la complicidad de Santa Fe”, inició.

Y agregó que “Santa Fe tuvo un plan que desarrolló con los jugadores correctos, utilizó la media distancia con Matías Mier. Viera se convierte la figura de partido y ganó el duelo con Mier. La lluvia, el clima , la cancha ayudaba para jugar así”.

Sobre el local añadió que “Santa Fe hizo cosas buenas, pero en el segundo tiempo me parece que Coniglio debió quedarse a luchar con los centrales y que en esa pelota detenida hay que marcar hombre a hombre y no la defensa gourmet que hicieron. Una zona ahí muy flácida que le permitió a Junior definir el partido”.

Finalizó con el mensaje al presidente Cardenal. “Eso sí, doctor Méndez, no mame más gallo con ese tema del DT. Todos sabemos que Agustín Julio está dirigiendo y él no tiene licencia para hacerlo. Está violando el reglamento, así lo disfracen de gerente deportivo él es el que se para, manotea y grita. Yo creo que se puede ser más decente, maquillando las cosas. Déjelo arriba y que Grigori dirija, pero no puede ser que el gerente se pare en la línea. Estoy hablando de un documento, no si sabe o no, ese es otro tema… Entonces con qué autoridad vamos a apelar a cumplir esa ley”.

Carlos Antonio Vélez – Palabras Mayores 12 de mayo