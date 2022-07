Carlos la ‘Roca’ Sánchez es uno de lo jugadores más importantes que hay en la plantilla de Independiente Santa Fe, elenco que no la pasa bien en la Liga Betplay 2022 – II.

El volante de primera línea y uno de los más protagónicos en le estilo de juego de Alfredo Arias habló con Caracol Radio sobre el presente del equipo y los objetivos, siendo consciente de que la nómina es corta y en gran parte nueva.

“Sigo disfrutando de lo que es la industria del fútbol, por primera vez en mi país. Vine con la ilusión de poder contribuir mi granito de arena a los jóvenes y al fútbol”, inició.

Luego habló del momento del ‘cardenal’. “Nosotros tenemos un plantel que, no es una novedad para nadie, se nos fueron muchos jugadores y llegaron muy pocos, y los pocos que llegaron están intentando desde su lugar y ayudar al equipo”.

Y agregó que “nosotros vamos a ir paso a paso, nosotros no podemos decirle que no vamos a pelear o sí vamos a pelear, simplemente vamos paso a paso, es un equipo que cuando llegas aquí, la gente te pide el título. La mentalidad es ir paso a paso y al final veremos hasta dónde llegamos, pero la idea siempre es de ir por el título, pero sabemos que hay un camino que recorrer, pero tratamos de no compararnos con los otros”.

“Alfredo (Arias) es un motivador, el tiene su idea, lo que intenta es convencer al jugador de la idea que él trae”, concluyó.