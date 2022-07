Independiente Santa Fe vs. América de Cali será uno de los juegos más atractivos de la fecha 5 de la Liga Betplay 2022 – II, el cual se disputará en el estadio El Campín.

Este compromiso está programado para el próximo martes 2 de agosto a partir de las 8: 05 p.m. algo que molestó a los hinchas cardenales, pues esperaban que un juego de este dimensión tuviera un horario más asequible, digno de un juego Triple A.

Ante esto se conoció que El Campín será utilizado para conciertos y desde hace meses el club fue notificado. A razón de ello, el escenario deportivo no estará disponible para este fin de semana.

No obstante, este no será el único juego que el ‘Coloso de la 57’ no estará a disposición de club, pues hay otras tres fechas en la que habrá conciertos. Así confirmó Independiente Santa Fe.

– Julio 28 al 31 (Salsa)

– Septiembre 12 al 20 (Coldplay)

– Octubre 8 al 12 (Guns N’ Roses)

– Noviembre 15 al 22 (Bad Bunny).

El duelo Santa Fe vs, Millonarios, del mes de octubre, también sufriría cambios por ello.