A los 35 años llegó el primer título de Carlos Sánchez como profesional

Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Superliga 2021. Venció con un marcador global 5-3 al América de Cali tras ganar en el Pascual Guerrero en la ida y en la vuelta en El Campín.

El conjunto Cardenal consiguió su cuarta Superliga y es el más veces campeón de ese certamen tras vencer a Millonarios (2013), Atlético Nacional (2015), Independiente Medellín (2017) y ahora al América de Cali.

Esta, la del 2021, es muy especial para Carlos Sánchez, uno de los más recientes refuerzos de Santa Fe que tras seis partidos disputados con el león ya alzó su primer título en el fútbol colombiano y como profesional.

Sí, leyeron bien, a los 35 años de edad llegó el primer título para la ‘Roca’ como jugador profesional tras militar en ocho equipos a lo largo de su carrera en países como Italia, España, Francia e Inglaterra y justo regresó a su tierra natal para alzar su primer trofeo.

“No podría ser mejor. Hace muy pocas semanas llegué a este club que me abrió las puertas y estoy celebrado. Es un sentimiento, no podría ser mejor… Estoy choqueado, es una alegría inmensa que no sé expresarla en este momento. No perdimos la brújula, supimos adaptarnos y nos dio resultado todo lo que se habló”, dijo Sánchez tras el título con Santa Fe.

El doble mundialista con la Selección Colombia espera seguir por esta senda y poder alzar más trofeos en nuestro balompié colombiano.