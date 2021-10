Grigori Méndez y su frustración que duró 25 años

Independiente Santa Fe no conseguía un título desde 2017, justamente cuando venció a Independiente Medellín en la Superliga de aquel año. Hoy volvió a celebrar.

Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Superliga 2021, tras vencer a América de Cali con un marcador global de 5-3. El equipo de Grigori Méndez superó la dura derrota ante Millonarios en el clásico y este nuevo título le da energía para buscar la clasificación en la Liga BetPlay. Grigori Méndez habló después de levantar el trofeo y evocó a la memoria para darle un sentimental significado a esta victoria.

Para el DT ‘Cardenal’, “Esto es como un bálsamo en un momento difícil. Tenemos la misión de clasificar entre los ocho. El domingo nos tocó muchísimo el resultado pero esto es un grupo luchador”. Incluso, jugadores como Alex Mejía y Alexander Porras destacaron esa misma característica del equipo, el cual se repuso de difíciles resultados recientes.

Méndez, quien tomó el mando capitalino hace poco más de tres meses, le dio un gran sentido a la llegada de Alex Mejía y Carlos Sánchez, líderes indiscutibles en la nómina actual: “Ellos han sido muy generosos, pero sobre todo el ejemplo que dan, de luchar, entrenar y respetar decisiones. Han sido líderes desde el ejemplo”.

Por su parte, Grigori Méndez fue sincero y mostró su parte más pasional: “Es injusto que no clasifiquemos. Hay que luchar hasta el último momento. Yo tenía esto guardado desde 1996. Tenía ese sentimiento de frustración de no haber ganado un título como jugador”.