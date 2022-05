América no se puede permitir la alcahuetería

Como es bien sabido por todos, América de Cali no podrá hacer ningún tipo de contratación para el próximo semestre por el caso Rafael Carrascal, por lo que será una temporada muy diferente a la que están acostumbrados los directivos, que usualmente les gusta salir de más de 10 jugadores a la vez y luego salir a buscar reemplazos de todo tipo en el mercado; desde nombres consolidados hasta agentes libres que nadie más quería.

Ahora, que están ‘maniatados’, han decidido mantener a la mayor cantidad de nombres en la plantilla ante la imposibilidad de fichar, permitiéndose ser alcahuetas con todos aquellos jugadores que llevan más de 10 meses con un nivel bajísimo, dejando el mensaje que en América puede jugar cualquiera como si no importara su rendimiento.

Aquí quiero permitirme apuntar directamente a un jugador en específico como lo es Elvis Mosquera, que llegó entre los pedidos de Osorio que nunca dieron resultado. Un jugador muy limitado, que tiene un aporte nulo en ataque dando únicamente una (1) asistencia en su paso por el club. Lo quieren vender como un buen defensor, pero ni como lateral ni como central dio garantías, quedando en evidencia varias veces por regresar trotando cuando él mismo perdía los balones y siendo impreciso en una posición que desconoce.

La decisión de Alexandre Guimarães es prescindir de Jorge Segura, el único central zurdo que hay en el plantel, pues Elvis se quedará cubriéndolo ahí ya que hay otros 3 laterales en la plantilla, pero, aunque Segura tampoco merece seguir, su reemplazo no puede ser un jugador que tuvo peores actuaciones que él. América necesita defensores y no puede ir a buscarlos, pero depender de jugadores que no rindieron no será la mejor decisión que hayan tomado.

El equipo solamente jugará la Liga BetPlay en el segundo semestre y Guimarães no va a rotar su nómina, así que no necesitan tener 35 jugadores inscritos en la Dimayor. Si alguien no rinde se tiene que ir, el hincha no quiere ver cómo le siguen dando oportunidades a alguien que no las merece y el mensaje para el comité deportivo es que haya mano firme a la hora de tomar decisiones.

