Edwin Cardona y la idea que le copió a Giovanni Moreno

El volante antioqueño habló sobre su buen momento en Racing y aprovechó para recordar a Gio en Atlético Nacional por algo que lo inspiró.

Al comienzo de este semestre, el mercado de fichajes en el fútbol colombiano estaba muy agitado ante la posibilidad de que Edwin Cardona pudiera regresar a Atlético Nacional. Sin embargo, Racing puso el dinero para comprarlo y en el equipo cafetero tuvieron que poner todas sus esperanzas en Giovanni Moreno, quien sí pudo regresar al club.

+ Dayro Moreno y los aplausos en el Atanasio Girardot

Ambos tuvieron un comienzo complicado, pero hoy en día ambos son importantes para sus clubes. La curiosidad, es que los dos también están jugando con el mismo dorsal que no es nada común, el 70, pero dieron la misma razón y recientemente Cardona confesó que se copió de la idea que tuvo su colega en Medellín.

En diálogo con TNT Sports, el volante fue consultado por el número que usa, a lo que comentó. “Es porque ese número se parece al 10 y siempre me gustó jugar con esa camiseta. Y también, por Giovanni Moreno que me había hablado bien de Racing y él lleva la 70 allá (Atlético Nacional). Me había preguntado cuándo usaría esa camiseta, y lo hice“.

En su momento, cuando Gio comenzó a jugar con la 70, después de que toda su carrera lo hiciera con la 10, le preguntaron por lo mismo, a lo que simplemente dijo que “si lo ven rápido parece un 10“, entre risas.