Dorlan Pabón, otro título con Nacional tras 10 años y “la celebración debe ser corta”

Dorlan Pabón volvió a Atlético Nacional y en el primer semestre ya alzó un nuevo título.

En 2011 hizo lo propio antes de iniciar su periplo por el exterior en varios clubes. Esa experiencia la terminó recientemente por la idea clara que tenía de volver a jugar con el cuadro verdolaga en un muy buen nivel y buscando sumar más coronaciones para el club. Hoy ya consiguió la primera.

Lo que dijo Dorlan Pabón por el título de Atlético Nacional en la Copa BetPlay 2021

-“Primero que todo quiero felicitar a Pereira por un buen partido, buena temporada, un equipo que tuvo merecido llegar a esta final”.

-“Vienen más finales. Contento de volver a mi país y al equipo que me brindó todo como Envigado, vine a quedar campeón, a hacer historia y eso es lo que estoy haciendo”.

-“Esto es muy lindo, la verdad disfruté las finales de 2011. Me voy y volver a darle un título a esta hinchada que me recibió, me dio el cariño, pusieron todo de parte de ellos y yo puse mi parte para volver a hacer historia, eso estoy haciendo. Feliz con este título y que sean muchos más”.

-“Sabemos que la celebración tiene que ser corta. Ya empezamos las finales el sábado. Celebraremos con la familia y la hinchada y después ya preparar el partido”.

Las palabras de Dorlan Pabón por la nueva coronación con Atlético Nacional (Win Sports)