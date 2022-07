¿Cuándo decidieron sacar a Gio Moreno de Nacional?

La salida de Gio Moreno sigue generando inconformismo entre los hinchas de Atlético Nacional. Ya se supo cuándo se tomó la decisión de sacarlo del equipo.

La salida de Gio Moreno de Atlético Nacional echó a la basura toda la felicidad cosechada por el título de la Liga BetPlay días atrás. El 70 no pudo seguir con el verde debido a las declaraciones en Ibagué, algo que no gustó en las directivas, mismas que no accedieron al diálogo.

Aunque la salida de Gio Moreno se dio a conocer una semana después de ganar el título, justo cuando los jugadores se preparaban para volver a entrenamientos, la decisión ya estaba tomada incluso antes de la celebración entre hinchas y plantel en Medellín.

Según lo dio a conocer el periodista Juan David Londoño, el presidente Emilio Gutiérrez recibió la orden de prescindir de los servicios de Gio Moreno minutos después de ganar el título en Ibagué; fue en el camerino del Manuel Murillo Toro durante la celebración de los jugadores.

Pues, no vayamos muy lejos: al presidente le comunican la decisión de echar a Gio en el camerino durante la celebración del título. — Juan David Londoño (@juandl84) July 12, 2022

El presidente celebró el título en la Plaza de Banderas sabiendo que Gio Moreno no seguiría en Nacional, más allá de la fiesta que allí se vivía. Además, no hubo ningún espacio al diálogo, tal como lo manifestó el propio jugador en su conversación con el líder barrista Felipe Muñoz.