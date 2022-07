¡El histórico de Atlético Nacional que anda sin equipo!

Atlético Nacional no ha sumado refuerzos para 2022-II y uno de sus ídolos recientes se quedó sin equipo tras no poderse consolidar en Brasil.

El momento actual de Atlético Nacional parece no ser apto para ídolos. Lo ocurrido con Gio Moreno afectó bastante la relación entre los dirigentes y la hinchada y Felipe Muñoz, líder de Los Del Sur, advirtió que la presencia de referentes no es del todo bien vista a la interna.

Este lunes se hizo oficial la salida de Orlando Berrío de América MG tras solo dos partidos jugados desde 2021. El atacante no ha podido sobreponerse a las lesiones y su carrera está en un momento sensible. El extremo ya tiene 31 años y su futuro no da buenas señales.

Desde que salió de Flamengo a mediados de 2020, Berrío solo ha disputado dos compromisos oficiales. Con el Khor Fakkan de Emiratos Árabes solo estuvo tres meses y no jugó ningún partido oficial. En América MG apenas estuvo en cancha durante 27 minutos entre agosto y septiembre de 2021.

Orlando Berrío se quedó sin equipo. El club brasilero informó que no contará más con el jugador colombiano, quien no pudo tener muchos minutos debido a una rara lesión en su pierna izquierda, pero de la cual ya se encuentra recuperado.

La figura de aquella Copa Libertadores ha sonado para equipos como Junior de Barranquilla, pero en Nacional no parece estar en consideración, sobre todo por su problema con las lesiones y la nula continuidad de los últimos meses.