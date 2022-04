Alexis Henríquez, sincero: ¿Nacional le ofreció algún cargo?

Alexis Henríquez desapareció del radar luego de su retiro como futbolista. El ídolo de Nacional habló sobre la relación que mantiene con el club paisa.

Muchos han pedido a Alexis Henríquez para Atlético Nacional, sea en un cargo deportivo o administrativo. Lo cierto es que el capitán libertador no ha vuelto a estar involucrado con los paisas, más allá de algún homenaje que le han hecho. El propio exfutbolista habló sobre ese tema y tiró algunos declaraciones para analizar.

En entrevista con El Colombiano, Henríquez afirmó que se sigue preparando académicamente para ejercer como director técnico. Sin embargo, declaró que en ningún momento ha tenido algún acercamiento serio para volver a trabajar en Nacional, algo que le parece extraño, debido a su pasado ganador.

Charales afirmó: “Sí sé que hay mucha gente que hizo grandes cosas en el club y están ahí. A mí me extraña, ¿será que hice las cosas mal en Nacional para no merecer estar ahí? Ellos tendrán sus motivos, sus razones y las respeto. Pero tan mal no hice las cosas como para no merecer una llamada”.

A su vez, el exfutbolsita, campeón de Copa Libertadores en 2004 y 2016, reveló que su hermano mejor juega en las inferiores de Atlético Nacional y de vez en cuando lo va a ver jugar.