Alejandro Bernal: “A Gio lo sacaron por la puerta de atrás y no es justo”

La derrota con Millonarios en el Atanasio Girardot empeoró el momento de Atlético Nacional, no solo en lo deportivo sino también en la interna, algo que no anda bien desde que se confirmó la no renovación de Gio Moreno.

En los últimos días se volvió viral un comentario de Alejandro Bernal, exjugador del Verdolaga que ante la situación del club utilizó sus redes sociales para manifestarse.

+ “Nuestro sueño es que Armani termine su carrera en Nacional”

“De verdad que no entiendo cómo todavía dueños de empresas no tienen el tacto suficiente para entender que, lo más importante para ellos, siempre van a ser sus empleados. Es increíble que después de salir campeón, de que todo sea un posible fracaso (de nuevo)”, escribió Bernal.

Ahora, en las últimas horas, fue entrevistado por Espn y allí habló públicamente sobre lo que piensa de Atlético Nacional y la salida de Gio Moreno.

+ Emilio Gutiérrez da claridad al tema de Edwin Cardona

“Soy fiel creyente que donde el fútbol fuera dirigido por personas que lo hayan vivido se manejaría de una forma distinta. Yo lo que escribo es con el fin de enviar un mensaje a los dirigentes de Nacional, que merecen todo mi respeto y no tengo nada contra ellos. Pero lo más importante para Nacional como empresa son sus jugadores, por ellos llenan el estadio, no es lo mismo que vayan a ver a Gio Moreno, porque la gente se motiva para ir a verlo jugar, que ver a una posible promesa del fútbol”.

Y agregó que “creo que Giovanni por tratar de hacer lo justo, de que el técnico fuera mejor remunerado o mejor pagó, salió a defenderlo. Gio por hacer lo que hizo lo sacan por la puerta de atrás y no es justo”.