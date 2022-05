La etapa 18 del Giro de Italia fue para Dries De Bondt

El colombiano Santiago Buitrago ganó dos lugares en la clasificación general y pelea en la tabla de los jóvenes.

El recorrido que une las localidades de Borgo Valsugana y Treviso con una distancia de 156 km, correspondiente a la etapa 18 del Giro de Italia, tuvo como ganador al ciclista belga Dries De Bondt del Alpecin.

“No puedo creerlo. Es la primera en una grande. Era un sueño, pero siempre dije desde que empecé a andar en bicicleta que tenía sueños, y luego esos sueños se convirtieron en metas y objetivos… A principio de año me propuse ganar una etapa aquí y lo he logrado. Es increíble”, reveló De Bond tras cruzar la meta.

El podio de esta jornada lo completaron Edoardo Affiniy (Jumbo) y Magnus Cort Nielsen (EF Education). Entre tanto, el mejor colombiano de la etapa fue Fernando Gaviria (UAE), quien llegó noveno a 14 segundos del ganador.

Además, el ecuatoriano Richard Carapaz de Ineos conservó la maglia rosa de la tabla general y, salvo una debacle, se quedará con la corona de la gran ronda italiana. Asimismo, Jai Hindley (Bora) y Mikel Landa (Bahrain) parecen tener asegurada su presencia en el podio.

Por otro lado, el retiro de Joao Almeida del UAE Team Emirates por Covid 19, movió algunas casillas en la clasificación general. Uno de los beneficiados fue el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), quien pasó al décimo segundo lugar y aspira lograr una ubicación dentro del Top 10 en las últimas tres carreras del Giro.

