El colombiano Santiago Buitrago ganó la etapa 17 del Giro

Buitrago se convirtió en el colombiano más joven en ganar una etapa del Giro.

El escalador colombiano del Bahrain Victorious, Santiago Buitrago, se tomó revancha del domingo en Cogne, cuando por muy poco se le escapó el primer lugar. Su victoria llega en la etapa 17 del Giro de Italia cuando restan cuatro días para el final de la carrera.

🇬🇧 Fall down. Get up. Fight. Win.

“Me vi con piernas, le pregunté al director que si podía probar y me fui para arriba. Me emocioné cuando ya los tenía y sabía que tenía que coronar solo para llegar a meta”, manifestó el ciclista bogotano.

Gijs Leemreize (Jumbo) y Jan Hirt (Intermarché) finalizaron segundo y tercero respectivamente. Por su lado, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) sostuvo el liderato en la tabla general. El australiano Jai Hindley (Bora) lo sigue de cerca con una diferencia de tres segundos.

Con esta victoria, Buitrago se acercó al top 10 de la competencia y ascendió al puesto catorce de la clasificación general. Lo ayudó su buena actuación en la etapa 15, que le permitió descontar varios segundos. Además, su equipo (Bahrain) asumió el liderato en la tabla por equipos.

👏 What a day for our team! @SantiagoBS26 won the stage, and @MikelLandaMeana moved onto the GC podium @giroditalia #RideAsOne #Giro

🔗 https://t.co/tW9dCpWCJg pic.twitter.com/WkmfxZvLcX

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 25, 2022