La espera terminó. España y Argentina protagonizan este domingo 19 de julio la gran final del Mundial 2026, un duelo que paraliza al planeta y que definirá al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium de New Jersey. Dos selecciones que llegaron por caminos distintos, pero que ahora tienen una sola misión: levantar la Copa del Mundo.

La selección dirigida por Luis de la Fuente busca conquistar su segunda estrella tras dejar en el camino a una poderosa Francia con una exhibición futbolística que la confirmó como una de las mejores del torneo. Del otro lado aparece la vigente campeona, una Argentina que volvió a demostrar su espíritu competitivo con una campaña marcada por la resiliencia y una inolvidable remontada frente a Inglaterra. Con Lionel Messi como gran referente, la Albiceleste intentará conseguir un bicampeonato mundial que solo Brasil había logrado entre 1958 y 1962.

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España vs Argentina: canales de televisión y plataformas online HOY EN VIVO

Colombia: 2:00 p.m. | Caracol, RCN, Win, DSports, DGO, Win Play y Disney +.

| Caracol, RCN, Win, DSports, DGO, Win Play y Disney +. Argentina: 4:00 p.m. | Telefé, TV Pública, TyC Sports, Dsports y Disney +.

| Telefé, TV Pública, TyC Sports, Dsports y Disney +. España: 9:00 p.m. | TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, La 2 Cat, DAZN Spain, DAZN Mundial, FuboTV y TDP Play.

| TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, La 2 Cat, DAZN Spain, DAZN Mundial, FuboTV y TDP Play. México: 1:00 p.m. | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes y ViX Mexico.

| Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes y ViX Mexico. EE.UU. (ET): 3:00 p.m. | FOX Network, FuboTV, Telemundo, Universo, TeleXitos, FOX One y SiriusXM FC.

España llega con algunas dudas físicas para la gran final

Aunque el ambiente en la concentración española es de optimismo, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de algunos jugadores importantes. La principal preocupación gira alrededor de Lamine Yamal, quien no entrenó con normalidad en la última práctica realizada en Nueva Jersey y fue visto con un vendaje en uno de sus muslos.

La molestia corresponde a una sobrecarga muscular que, por ahora, no compromete su presencia frente a Argentina, aunque sí deja claro que el joven atacante no llegará en plenitud de condiciones. La misma situación vive Pedro Porro, figura en la semifinal y autor de uno de los goles, quien también presenta una dolencia muscular y será preservado hasta pocas horas antes del compromiso.

Argentina recuperó a todo su plantel para buscar el bicampeonato

En la concentración albiceleste las noticias son más alentadoras. Tras una jornada de recuperación física, el viaje desde Atlanta hacia Nueva Jersey sufrió un retraso debido a las condiciones climáticas, pero el plantel llegó sin inconvenientes a la sede de la final.

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Lo más importante para Lionel Scaloni es que no tiene futbolistas lesionados ni suspendidos. El seleccionador cuenta con la totalidad de su nómina disponible y únicamente mantiene una incógnita en el equipo titular: decidir si conserva a Giuliano Simeone desde el inicio o devuelve la titularidad a Rodrigo De Paul para afrontar el partido más importante del campeonato.

España vs Argentina: probables alineaciones

España

Arquero: Unai Simón.

Unai Simón. Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.

Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella. Mediocampistas: Rodri, Fabián Ruiz.

Rodri, Fabián Ruiz. Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena.

Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena. Delantero: Mikel Oyarzabal.

Mikel Oyarzabal. Entrenador: Luis de la Fuente.

Argentina