Un tanto de Ferran Torres en el minuto 106 del tiempo suplementario le dio a España la victoria por 1-0 sobre Argentina y la consagró como campeona del Mundial 2026, logrando así el segundo título de su historia. La selección española afrontó toda la prórroga con un jugador más tras la expulsión de Enzo Fernández para Argentina por acumulación de tarjetas amarillas. La Roja encontró el premio cuando el partido parecía encaminado a los penales.

Ferran Torres fue clave en una final para la historia

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente fue superior durante gran parte del compromiso y generó las mejores aproximaciones, aunque le costó traducir ese dominio en el marcador. La acción decisiva llegó en la segunda parte del tiempo extra: Pedro Porro envió un centro al área, Nico Williams prolongó de cabeza y Ferran Torres apareció para definir el 1-0 que desató la celebración española.

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Con este triunfo, España levantó su segunda Copa del Mundo, exactamente 16 años después de la obtenida en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos gracias al inolvidable gol de Andrés Iniesta en la prórroga. En esta ocasión, el desenlace también se resolvió en el tiempo extra, aunque el héroe fue Ferran Torres.

En el historial de campeones del torneo, Brasil continúa al frente con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, ambos con cuatro. Argentina permanece con tres conquistas, mientras que Francia, Uruguay y ahora España cuentan con dos coronas cada uno. Inglaterra, por su parte, completa la lista de selecciones campeonas con un título.

El éxito español también fortalece el dominio de Europa en la máxima cita del fútbol. El continente alcanzó su decimotercer campeonato mundial y amplió la ventaja sobre América, que suma diez. De las últimas seis ediciones de la Copa del Mundo, cinco quedaron en manos de selecciones europeas: Italia (2006), España (2010), Alemania (2014), Francia (2018) y nuevamente España (2026). La única excepción fue Argentina, campeona en Qatar 2022.

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¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! EN LA PRIMERA JUGADA DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA, FERRAN TORRES ANOTÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARGENTINA. ⚽ #ESPNMundial

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Campeones de la Copa Mundial de la FIFA (1930-2026)

Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá)

Campeón: España

Subcampeón: Argentina

Tercer lugar: Inglaterra

Cuarto lugar: Francia

Mundial 2022 (Qatar)

Campeón: Argentina

Subcampeón: Francia

Tercer lugar: Croacia

Cuarto lugar: Marruecos

Mundial 2018 (Rusia)

Campeón: Francia

Subcampeón: Croacia

Tercer lugar: Bélgica

Cuarto lugar: Inglaterra

Mundial 2014 (Brasil)

Campeón: Alemania

Subcampeón: Argentina

Tercer lugar: Países Bajos

Cuarto lugar: Brasil

Mundial 2010 (Sudáfrica)

Campeón: España

Subcampeón: Países Bajos

Tercer lugar: Alemania

Cuarto lugar: Uruguay

Mundial 2006 (Alemania)

Campeón: Italia

Subcampeón: Francia

Tercer lugar: Alemania

Cuarto lugar: Portugal

Mundial 2002 (Corea del Sur y Japón)

Campeón: Brasil

Subcampeón: Alemania

Tercer lugar: Turquía

Cuarto lugar: Corea del Sur

Mundial 1998 (Francia)

Campeón: Francia

Subcampeón: Brasil

Tercer lugar: Croacia

Cuarto lugar: Países Bajos

Mundial 1994 (Estados Unidos)

Campeón: Brasil

Subcampeón: Italia

Tercer lugar: Suecia

Cuarto lugar: Bulgaria

Mundial 1990 (Italia)

Campeón: Alemania Federal

Subcampeón: Argentina

Tercer lugar: Italia

Cuarto lugar: Inglaterra

Mundial 1986 (México)

Campeón: Argentina

Subcampeón: Alemania Federal

Tercer lugar: Francia

Cuarto lugar: Bélgica

Mundial 1982 (España)

Campeón: Italia

Subcampeón: Alemania Federal

Tercer lugar: Polonia

Cuarto lugar: Francia

Mundial 1978 (Argentina)

Campeón: Argentina

Subcampeón: Países Bajos

Tercer lugar: Brasil

Cuarto lugar: Italia

Mundial 1974 (Alemania Federal)

Campeón: Alemania Federal

Subcampeón: Países Bajos

Tercer lugar: Polonia

Cuarto lugar: Brasil

Mundial 1970 (México)

Campeón: Brasil

Subcampeón: Italia

Tercer lugar: Alemania Federal

Cuarto lugar: Uruguay

Mundial 1966 (Inglaterra)

Campeón: Inglaterra

Subcampeón: Alemania Federal

Tercer lugar: Portugal

Cuarto lugar: Unión Soviética

Mundial 1962 (Chile)

Campeón: Brasil

Subcampeón: Checoslovaquia

Tercer lugar: Chile

Cuarto lugar: Yugoslavia

Mundial 1958 (Suecia)

Campeón: Brasil

Subcampeón: Suecia

Tercer lugar: Francia

Cuarto lugar: Alemania Federal

Mundial 1954 (Suiza)

Campeón: Alemania Federal

Subcampeón: Hungría

Tercer lugar: Austria

Cuarto lugar: Uruguay

Mundial 1950 (Brasil)

Campeón: Uruguay

Subcampeón: Brasil*

Tercer lugar: Suecia

Cuarto lugar: España

*En 1950 no hubo una final como tal; el campeón se definió mediante un grupo final, aunque Uruguay y Brasil disputaron el partido decisivo conocido como el «Maracanazo».

Mundial 1938 (Francia)

Campeón: Italia

Subcampeón: Hungría

Tercer lugar: Brasil

Cuarto lugar: Suecia

Mundial 1934 (Italia)

Campeón: Italia

Subcampeón: Checoslovaquia

Tercer lugar: Alemania

Cuarto lugar: Austria

Mundial 1930 (Uruguay)

Campeón: Uruguay

Subcampeón: Argentina

Tercer lugar: Estados Unidos

Cuarto lugar: Yugoslavia