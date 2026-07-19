Un tanto de Ferran Torres en el minuto 106 del tiempo suplementario le dio a España la victoria por 1-0 sobre Argentina y la consagró como campeona del Mundial 2026, logrando así el segundo título de su historia. La selección española afrontó toda la prórroga con un jugador más tras la expulsión de Enzo Fernández para Argentina por acumulación de tarjetas amarillas. La Roja encontró el premio cuando el partido parecía encaminado a los penales.
Ferran Torres fue clave en una final para la historia
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente fue superior durante gran parte del compromiso y generó las mejores aproximaciones, aunque le costó traducir ese dominio en el marcador. La acción decisiva llegó en la segunda parte del tiempo extra: Pedro Porro envió un centro al área, Nico Williams prolongó de cabeza y Ferran Torres apareció para definir el 1-0 que desató la celebración española.
Con este triunfo, España levantó su segunda Copa del Mundo, exactamente 16 años después de la obtenida en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos gracias al inolvidable gol de Andrés Iniesta en la prórroga. En esta ocasión, el desenlace también se resolvió en el tiempo extra, aunque el héroe fue Ferran Torres.
En el historial de campeones del torneo, Brasil continúa al frente con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, ambos con cuatro. Argentina permanece con tres conquistas, mientras que Francia, Uruguay y ahora España cuentan con dos coronas cada uno. Inglaterra, por su parte, completa la lista de selecciones campeonas con un título.
El éxito español también fortalece el dominio de Europa en la máxima cita del fútbol. El continente alcanzó su decimotercer campeonato mundial y amplió la ventaja sobre América, que suma diez. De las últimas seis ediciones de la Copa del Mundo, cinco quedaron en manos de selecciones europeas: Italia (2006), España (2010), Alemania (2014), Francia (2018) y nuevamente España (2026). La única excepción fue Argentina, campeona en Qatar 2022.
¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! EN LA PRIMERA JUGADA DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA, FERRAN TORRES ANOTÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARGENTINA.
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Campeones de la Copa Mundial de la FIFA (1930-2026)
Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá)
- Campeón: España
- Subcampeón: Argentina
- Tercer lugar: Inglaterra
- Cuarto lugar: Francia
Mundial 2022 (Qatar)
- Campeón: Argentina
- Subcampeón: Francia
- Tercer lugar: Croacia
- Cuarto lugar: Marruecos
Mundial 2018 (Rusia)
- Campeón: Francia
- Subcampeón: Croacia
- Tercer lugar: Bélgica
- Cuarto lugar: Inglaterra
Mundial 2014 (Brasil)
- Campeón: Alemania
- Subcampeón: Argentina
- Tercer lugar: Países Bajos
- Cuarto lugar: Brasil
Mundial 2010 (Sudáfrica)
- Campeón: España
- Subcampeón: Países Bajos
- Tercer lugar: Alemania
- Cuarto lugar: Uruguay
Mundial 2006 (Alemania)
- Campeón: Italia
- Subcampeón: Francia
- Tercer lugar: Alemania
- Cuarto lugar: Portugal
Mundial 2002 (Corea del Sur y Japón)
- Campeón: Brasil
- Subcampeón: Alemania
- Tercer lugar: Turquía
- Cuarto lugar: Corea del Sur
Mundial 1998 (Francia)
- Campeón: Francia
- Subcampeón: Brasil
- Tercer lugar: Croacia
- Cuarto lugar: Países Bajos
Mundial 1994 (Estados Unidos)
- Campeón: Brasil
- Subcampeón: Italia
- Tercer lugar: Suecia
- Cuarto lugar: Bulgaria
Mundial 1990 (Italia)
- Campeón: Alemania Federal
- Subcampeón: Argentina
- Tercer lugar: Italia
- Cuarto lugar: Inglaterra
Mundial 1986 (México)
- Campeón: Argentina
- Subcampeón: Alemania Federal
- Tercer lugar: Francia
- Cuarto lugar: Bélgica
Mundial 1982 (España)
- Campeón: Italia
- Subcampeón: Alemania Federal
- Tercer lugar: Polonia
- Cuarto lugar: Francia
Mundial 1978 (Argentina)
- Campeón: Argentina
- Subcampeón: Países Bajos
- Tercer lugar: Brasil
- Cuarto lugar: Italia
Mundial 1974 (Alemania Federal)
- Campeón: Alemania Federal
- Subcampeón: Países Bajos
- Tercer lugar: Polonia
- Cuarto lugar: Brasil
Mundial 1970 (México)
- Campeón: Brasil
- Subcampeón: Italia
- Tercer lugar: Alemania Federal
- Cuarto lugar: Uruguay
Mundial 1966 (Inglaterra)
- Campeón: Inglaterra
- Subcampeón: Alemania Federal
- Tercer lugar: Portugal
- Cuarto lugar: Unión Soviética
Mundial 1962 (Chile)
- Campeón: Brasil
- Subcampeón: Checoslovaquia
- Tercer lugar: Chile
- Cuarto lugar: Yugoslavia
Mundial 1958 (Suecia)
- Campeón: Brasil
- Subcampeón: Suecia
- Tercer lugar: Francia
- Cuarto lugar: Alemania Federal
Mundial 1954 (Suiza)
- Campeón: Alemania Federal
- Subcampeón: Hungría
- Tercer lugar: Austria
- Cuarto lugar: Uruguay
Mundial 1950 (Brasil)
- Campeón: Uruguay
- Subcampeón: Brasil*
- Tercer lugar: Suecia
- Cuarto lugar: España
*En 1950 no hubo una final como tal; el campeón se definió mediante un grupo final, aunque Uruguay y Brasil disputaron el partido decisivo conocido como el «Maracanazo».
Mundial 1938 (Francia)
- Campeón: Italia
- Subcampeón: Hungría
- Tercer lugar: Brasil
- Cuarto lugar: Suecia
Mundial 1934 (Italia)
- Campeón: Italia
- Subcampeón: Checoslovaquia
- Tercer lugar: Alemania
- Cuarto lugar: Austria
Mundial 1930 (Uruguay)
- Campeón: Uruguay
- Subcampeón: Argentina
- Tercer lugar: Estados Unidos
- Cuarto lugar: Yugoslavia
SEÑORAS Y SEÑORES: ESPAÑA CAMPEÓN DEL MUNDO.
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