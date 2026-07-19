España volvió a tocar la cima del fútbol mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente conquistó el Mundial 2026 tras superar a Argentina en una final inolvidable, completando un proceso que comenzó años atrás y que terminó con la segunda estrella bordada sobre el escudo de la Roja.

El título representa mucho más que una Copa del Mundo. Es la consolidación de una generación que fue creciendo desde las categorías inferiores, conquistó Europa y ahora escribe una de las páginas más gloriosas de la historia del fútbol español.

PUBLICIDAD

El proyecto de Luis de la Fuente alcanzó la gloria

El éxito de España no fue producto de la casualidad. La base del equipo comenzó a construirse durante el trabajo de Luis de la Fuente con las selecciones juveniles y fue tomando forma con una generación acostumbrada a competir y ganar.

Los títulos en categorías menores, el oro olímpico, la Liga de Naciones 2023, la Eurocopa 2024 y ahora el Mundial 2026 terminaron por confirmar un proyecto que convirtió a España en la gran referencia del fútbol internacional.

La ilusión mundialista comenzó oficialmente el 30 de mayo con la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y continuó con una extensa preparación en Estados Unidos. Durante más de cuarenta días, la expedición mantuvo intacta la convicción de que podía conquistar el torneo.

PUBLICIDAD

Un camino que fortaleció al campeón

España inició el campeonato con un empate sin goles frente a Cabo Verde, resultado que nunca alteró la confianza del grupo. Muy pronto llegaron las victorias que devolvieron la tranquilidad, incluida la goleada sobre Arabia Saudí y el triunfo frente a Uruguay, que aseguró el liderato del Grupo H.

A partir de la fase eliminatoria, el equipo mostró su mejor versión.

Primero dejó en el camino a Austria, partido que confirmó el enorme nivel de Rodri, convertido en el gran líder futbolístico del equipo. Luego llegaron desafíos de máxima exigencia frente a Portugal y Bélgica, antes de una semifinal que terminó siendo la mayor exhibición del campeonato.

Contra Francia, España ofreció probablemente el partido más completo de todo el Mundial. Neutralizó por completo a una selección que llegaba como una de las favoritas y selló con autoridad el boleto hacia la gran final.

Una final digna de la historia del Mundial

El último desafío tenía el nivel que merecía el campeonato. Enfrente aparecía la vigente campeona del mundo, una Argentina que nunca dejó de competir y que llevó el encuentro hasta el límite.

España mantuvo la identidad que la acompañó durante todo el torneo: paciencia, posesión del balón y equilibrio colectivo. El partido fue creciendo en intensidad mientras ambos equipos buscaban el error del rival.

Con el paso de los minutos, la tensión también aumentó sobre el terreno de juego. Argentina endureció su juego en varios pasajes del compromiso y terminó perdiendo a Enzo Fernández, expulsado durante el tiempo añadido de la segunda parte.

Pese a la presión, Marc Cucurella transmitió calma a sus compañeros y el equipo nunca renunció a su idea futbolística, incluso cuando el encuentro se extendió hasta la prórroga.

Ferran Torres escribió el final perfecto

Cuando todo parecía conducir a la definición por penales, apareció el héroe inesperado.

Ferran Torres, cuestionado durante buena parte del campeonato por su falta de contundencia frente al arco, encontró el momento más importante para reivindicarse. Su gol en el tiempo suplementario desató la celebración de toda España y recordó inevitablemente el histórico tanto de Andrés Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

La confianza que Luis de la Fuente mantuvo en el atacante terminó teniendo la mayor recompensa posible. Ferran respondió cuando más lo necesitaba su selección y selló una victoria que quedará para siempre en la memoria del fútbol español.

Con la segunda estrella ya conquistada, esta generación confirmó que su legado trasciende los títulos. España vuelve a ser campeona del mundo y lo hace después de un recorrido inolvidable que la consolida entre las grandes potencias de la historia del fútbol.