La conquista del Mundial 2026 desató la emoción en el vestuario de España, pero nadie reflejó mejor ese sentimiento que Luis de la Fuente. El seleccionador destacó el compromiso, el talento y la unión de un grupo que volvió a escribir una página dorada para el fútbol español tras imponerse por 1-0 a Argentina en la gran final.

Visiblemente emocionado, el entrenador aseguró que el éxito conseguido trasciende el ámbito deportivo y representa el premio a una generación que ha crecido conquistando títulos desde las categorías inferiores hasta alcanzar la cima del mundo.

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Luis de la Fuente exalta a una generación histórica

El técnico español no ocultó el orgullo que siente por el camino recorrido junto a sus futbolistas, recordando que muchos de ellos comenzaron el proyecto siendo muy jóvenes y hoy forman parte de una de las generaciones más exitosas de la historia del país.

«Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían ‘míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso. Una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud español, para España. Juntos somos más fuertes. Que no quepa duda a nadie».

Para Luis de la Fuente, el verdadero valor del grupo no reside únicamente en los títulos conquistados, sino en la manera en que ha construido ese éxito durante los últimos años.

«Especialmente, mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de grandes futbolistas, con un potencial y un talento excepcional, especialmente orgulloso de haberles acompañado en este recorrido, en esta trayectoria, y para mí es un honor».

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España sintió que pudo resolver la final mucho antes

Más allá del ajustado marcador, el seleccionador consideró que su equipo hizo méritos suficientes para sentenciar el encuentro antes del tiempo suplementario.

Según explicó, las intervenciones de Emiliano «Dibu» Martínez mantuvieron con vida a Argentina durante buena parte de la final, obligando a España a sostener la concentración hasta el último instante.

«Las grandes intervenciones de ‘Dibu’ (Martínez) ha impedido que el partido se ganara antes y que nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Esta es una final de un Mundial y, aunque con diez, tienes que sufrir. Hemos demostrado otra vez que estamos preparados para todo».

«La felicidad debe ser algo así»

Ya en la conferencia de prensa, el seleccionador volvió a dejar frases cargadas de emoción al intentar describir lo que significaba convertirse en campeón del mundo.

«Sin este equipo es imposible conseguir nada. La felicidad debe ser algo así, pero es orgullo y reconocimiento a un grupo humano de los que hacen época. Es ideal trabajar con ellos».

También reveló que durante la final recordó un momento muy especial de la historia del fútbol español: la serenidad que mostró Vicente del Bosque tras el gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

«Me acuerdo del momento de Vicente, que decía ‘todavía queda’. A nosotros nos ha sucedido algo parecido. Intentar mantener la calma es imposible, pero he recordado esa secuencia y gracias a Dios el final ha sido igual de feliz».

El mensaje antes de salir al campo

Luis de la Fuente también compartió las palabras con las que motivó a sus jugadores antes de disputar la final frente a Argentina, convencido de que el grupo estaba preparado para alcanzar un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

«Señores, tenemos una cita con la historia y vamos a llegar primeros».

Ya durante la prórroga, cuando el desgaste físico comenzaba a hacerse evidente, insistió en mantener la máxima concentración para evitar cualquier reacción del vigente campeón del mundo.

Según explicó, el mensaje fue claro: el trabajo realizado estaba siendo sobresaliente, pero frente a un rival como Argentina cualquier distracción podía cambiar el desenlace del partido. Finalmente, España resistió hasta el pitazo final y completó una conquista que consolida a esta generación como una de las más exitosas que ha tenido el fútbol español.