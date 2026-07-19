El Mundial 2026 llega a su desenlace con el partido que millones de aficionados imaginaban desde el inicio del torneo. España y Argentina disputarán la gran final en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, un duelo que enfrenta al vigente campeón del mundo con el campeón de Europa y que reúne a dos selecciones que hicieron méritos suficientes para pelear por el trofeo más importante del fútbol.

El encuentro también promete un choque de generaciones. Mientras Lionel Messi buscará cerrar una carrera legendaria con un nuevo título mundial, Lamine Yamal intentará confirmar que está llamado a dominar el fútbol de los próximos años. Dos figuras separadas por dos décadas, pero unidas por el mismo objetivo: conquistar la Copa del Mundo.

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Dos selecciones que llegan en su mejor momento

Los caminos hacia la final fueron distintos, pero igual de convincentes. España construyó su clasificación a partir del control del balón, la disciplina táctica y un funcionamiento colectivo que alcanzó su máxima expresión con la victoria sobre Francia en semifinales.

Argentina, por su parte, volvió a demostrar el carácter competitivo que la ha distinguido en los últimos años. La remontada frente a Inglaterra confirmó la capacidad del equipo de Lionel Scaloni para responder bajo presión y mantener intacto el sueño del bicampeonato.

En ambos casos, el rendimiento colectivo terminó imponiéndose sobre las individualidades, aunque las grandes figuras también aparecieron en los momentos decisivos.

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Messi y Lamine Yamal, el gran atractivo de la final

Más allá del título, la final ofrecerá un duelo simbólico entre dos generaciones del fútbol mundial.

Con 39 años, Lionel Messi afronta la posibilidad de despedirse de los Mundiales ampliando aún más un legado histórico. El capitán argentino llega respaldado por un equipo sólido en el que también sobresalen Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, futbolistas que han asumido protagonismo cuando el equipo más los ha necesitado.

Del lado español aparece Lamine Yamal, una de las mayores promesas del fútbol internacional. Aunque no ha firmado su torneo más brillante en cifras, sigue siendo uno de los jugadores más desequilibrantes de la competición y una pieza fundamental para Luis de la Fuente.

Scaloni y De la Fuente, un duelo con historia

La final también tendrá un interesante enfrentamiento en los banquillos.

Luis de la Fuente consolidó una selección española equilibrada, capaz de combinar juventud, experiencia y un funcionamiento colectivo que recuerda al equipo campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Decisiones como mantener a Pedri como alternativa desde el banco evidencian la fortaleza de una plantilla con múltiples variantes.

En el otro lado estará Lionel Scaloni, quien fue dirigido por De la Fuente durante su etapa en las categorías juveniles de España. El técnico argentino buscará una marca histórica: convertirse en el segundo entrenador capaz de conquistar dos Copas del Mundo consecutivas, un logro reservado hasta ahora únicamente para Vittorio Pozzo.

Las posibles alineaciones para la final

España

Arquero: Unai Simón

Unai Simón Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella

Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella Mediocampistas: Fabián Ruiz, Rodrigo Hernández y Dani Olmo

Fabián Ruiz, Rodrigo Hernández y Dani Olmo Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena Entrenador: Luis de la Fuente

Argentina

Arquero: Emiliano Martínez

Emiliano Martínez Defensas: Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico Mediocampistas: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul

Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez

Lionel Messi y Julián Álvarez Entrenador: Lionel Scaloni

Todos los detalles de la gran final del Mundial 2026

Partido: España vs. Argentina

vs. Competencia: Final del Mundial 2026

Final del Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford (Nueva Jersey)

MetLife Stadium, East Rutherford (Nueva Jersey) Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Más allá de los nombres, las estadísticas o los antecedentes, el desenlace del Mundial 2026 promete un partido para la historia. El mejor ataque del campeonato pondrá a prueba a una de las defensas más sólidas del torneo, mientras dos selecciones acostumbradas a competir al máximo nivel buscarán escribir una nueva página dorada. Para España puede significar la conquista de su segunda estrella; para Argentina, la posibilidad de retener el título y regalarle a Lionel Messi una despedida inolvidable en la Copa del Mundo.