La consagración de España en el Mundial 2026 convirtió las calles del país en un escenario de fiesta, aunque fue Madrid la ciudad que concentró las imágenes más emblemáticas de la celebración. Tras la victoria 1-0 sobre Argentina en la final, miles de aficionados salieron a festejar la conquista de la segunda Copa del Mundo de la Roja, en una noche que se extendió hasta el amanecer.

Como ha ocurrido en los grandes éxitos del deporte español, la Plaza de Cibeles volvió a convertirse en el epicentro de una celebración multitudinaria que reunió a seguidores de todas las edades para celebrar un título que tardó 16 años en regresar.

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La Plaza de Cibeles volvió a vestirse de fiesta

Desde el pitazo final, miles de personas comenzaron a llegar a la emblemática plaza madrileña y a las principales arterias de la ciudad, como la calle Alcalá y los paseos del Prado y de Recoletos, para compartir la alegría por una nueva estrella mundial.

La celebración se prolongó durante toda la madrugada y solo alrededor de las 5:00 a. m. las autoridades iniciaron un desalojo progresivo de los aficionados, que seguían cantando y disfrutando del histórico triunfo.

La fiesta también se trasladó a otros lugares tradicionales de la capital, especialmente la Puerta del Sol, donde cientos de personas mantuvieron el ambiente festivo acompañados por música y comparsas durante varias horas.

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«Argentina dónde está» Festejos en las calles de España tras el campeonato.

pic.twitter.com/vogq3FPX07 — Expe (@Expefutbol) July 20, 2026

Miles de aficionados siguieron la final en distintos escenarios

El ambiente de celebración comenzó mucho antes de que terminara el partido. Cerca de 40.000 personas presenciaron la final a través de las pantallas gigantes instaladas en la Plaza de Colón y en Madrid Río, mientras otras 15.000 llenaron el Movistar Arena para vivir el encuentro de manera colectiva.

Además, bares, restaurantes y terrazas registraron una ocupación total durante toda la jornada. Espacios como los Autocines Madrid y el Parque Warner también habilitaron pantallas gigantes para que miles de aficionados compartieran el desenlace del campeonato.

⚫️ #EnVideo | España celebra la obtención de su segundo título mundial tras vencer 1-0 a Argentina en la final del torneo 2026. 📌 La victoria, definida en la prórroga, marca el primer campeonato internacional de la selección española en 16 años, desatando festejos masivos en… pic.twitter.com/O30c5TQ6BL — Globovisión (@globovision) July 19, 2026

Madrid prepara el gran recibimiento para los campeones

La celebración continuará este lunes con el regreso oficial de la selección española a la capital.

Está previsto que la expedición encabezada por Luis de la Fuente aterrice en Madrid hacia las 12:50 horas. Después del arribo, los campeones cumplirán varios compromisos institucionales, entre ellos un encuentro con la Casa Real y una visita al Palacio de La Moncloa.

Más tarde, la selección recorrerá las principales calles de la ciudad en un autobús descubierto hasta llegar nuevamente a la Plaza de Cibeles, donde miles de aficionados esperan participar en el acto central de homenaje a los nuevos campeones del mundo.

Los festejos por el título de España como campeón del mundo continúan en Barcelona, donde miles de aficionados se han reunido para celebrar la victoria. 📹: Cortesía. #ElMundialXC10 pic.twitter.com/7JeXd2AYPi — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 20, 2026

Una celebración que ya forma parte de la historia del deporte español

La conquista del Mundial 2026 provocó una de las mayores manifestaciones de alegría colectiva que ha vivido España en los últimos años. El respaldo masivo de la afición volvió a demostrar el vínculo construido entre esta generación de futbolistas y todo un país que acompañó al equipo durante el campeonato.

Mientras continúa la agenda de festejos con la llegada de la selección, Madrid prolonga una celebración que ya quedó grabada entre las noches más memorables del deporte español y que marca el regreso de la Roja a la cima del fútbol mundial.