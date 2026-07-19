La cuenta regresiva está por terminar. España y Argentina disputarán la gran final del Mundial 2026 en Nueva York, luego de un torneo que reunió a las mejores selecciones del planeta a lo largo de 103 partidos. El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega al compromiso definitivo tras imponerse por 2-0 a Francia, mientras que la Albiceleste consiguió su boleto con una remontada por 2-1 frente a Inglaterra.

Será un duelo con historia. La única vez que ambas selecciones se enfrentaron en una Copa del Mundo fue durante la fase de grupos de la edición de 1966, cuando Argentina se quedó con la victoria. Seis décadas después, volverán a verse las caras con un objetivo mucho mayor: conquistar el título más importante del fútbol.

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La posible alineación de España para enfrentar a Argentina

Luis de la Fuente mantendría la base del equipo que ha brillado durante el campeonato y apostaría por un once equilibrado, con experiencia, talento y un mediocampo que ha marcado diferencias en cada ronda eliminatoria.

Arquero: Unai Simón

Unai Simón Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella Mediocampistas: Rodri, Fabián Ruiz

Rodri, Fabián Ruiz Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena

Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena Delantero: Mikel Oyarzabal

Uno por uno: así llegan los titulares de España a la final del Mundial 2026

Unai Simón

El guardameta español ha sido una garantía durante toda la Copa del Mundo. Apenas recibió un gol en siete partidos y suma seis porterías imbatidas, respaldado también por el enorme trabajo defensivo que ha realizado el equipo delante de él.

Pedro Porro

El lateral del Tottenham se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo. Ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, aportando dos goles en momentos decisivos, además de un constante despliegue por la banda derecha.

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Pau Cubarsí

El joven defensor del Barcelona se ha convertido en el líder de la zaga española y uno de los candidatos al premio al Mejor Jugador Joven del Mundial. Su madurez, capacidad para anticipar y calidad en la salida con balón han sido determinantes, incluso frente a figuras como Kylian Mbappé.

Aymeric Laporte

La experiencia del central ha sido clave para consolidar una defensa muy sólida. Su liderazgo, dominio del juego aéreo y capacidad para iniciar la construcción desde el fondo complementan perfectamente el crecimiento de Cubarsí.

Marc Cucurella

El lateral atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Ha participado activamente en ataque con dos asistencias y mantiene un despliegue físico constante para responder tanto en funciones ofensivas como defensivas.

Rodri

El mediocampista vuelve a llegar a una final como el gran referente del juego español. Después de un comienzo discreto en el torneo, recuperó su mejor versión y fue determinante frente a Portugal y Francia, manejando el ritmo de cada encuentro con absoluta autoridad.

Fabián Ruiz

La confianza que depositó Luis de la Fuente en el volante del PSG terminó dando resultados. Su capacidad para conectar el mediocampo con los hombres ofensivos permitió que España encontrara mayor fluidez en ataque y más equilibrio en la circulación del balón.

Lamine Yamal

Aunque sus cifras no reflejan todo su impacto, el joven atacante continúa siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato. Provocó el penal que abrió la semifinal frente a Francia y mantiene la capacidad de cambiar un partido con una sola acción.

Dani Olmo

El número 10 de España ha sido uno de los grandes generadores de fútbol del equipo. Su inteligencia para asociarse, crear espacios y asistir a sus compañeros explica buena parte del funcionamiento ofensivo de la selección durante el Mundial.

Álex Baena

Su despliegue físico y compromiso táctico le dieron un nuevo equilibrio al equipo de Luis de la Fuente. Además de colaborar constantemente en defensa, también ha aportado un gol y una asistencia, consolidándose como una de las apuestas más acertadas del seleccionador.

Mikel Oyarzabal

El delantero llega a la final como uno de los máximos referentes ofensivos de España. Con cinco goles en el torneo igualó los registros de David Villa y Emilio Butragueño en una misma Copa del Mundo. Su movilidad, capacidad para asociarse y sangre fría frente al arco lo convierten en una de las principales amenazas para la defensa argentina.