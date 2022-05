El expiloto Mario Andretti elogió a Juan Pablo Montoya

La icónica estrella del automovilismo, Mario Andretti, fue claro en su opinión sobre el piloto colombiano Juan Pablo Montoya. Para nadie es un secreto que, a lo largo del tiempo, Juan Pablo Montoya es uno de los pilotos colombianos mas importante en la historia del automovilismo en Colombia. El bogotano de 46 años que aun sigue vigente en la pista, ha sido noticia en los últimos días. Ahora, un ex piloto histórico como Mario Andretti habló sobre él.

No solo por seguir el proceso de su hijo Sebastián en el mundo de las cuatro ruedas, si no por sus apariciones en las pistas de carrera del mundo. En esta ocasión, la ex estrella del automovilismo, Mario Andretti, elogió de gran forma al piloto ‘cafetero’ tras encontrarse los últimos días.

¿Qué fue lo que dijo Mario Andretti?

En una entrevista que le hizo EL TIEMPO, el ex piloto habló sin pelos en la lengua y se refirió al presente del colombiano Montoya afirmando lo siguiente.

“Juan Pablo Montoya tiene todo para ganar más títulos”, puntualizó Andretti.

Así fue, simple y conciso. El italoamericano dio su opinión sobre el bogotano. Andretti, que es reconocido por ser el piloto mas ganador en la historia de los Estados Unidos, además de brindar esta opinión, hablo sobre el presente del automovilismo colombiano.

También, fue enfático en como ha sido su carrera (la de Montoya): “Montoya ha sido un hombre muy exitoso. Él se ha cansado de dar clases con su versatilidad, ha ganado en Fórmula 1, ha ganado en carros deportivos, ha ganado en la Indy, ha triunfado también en Nascar… así que creo que ha ocupado un amplio terreno en las grandes disciplinas. No hay duda de que ama mucho el deporte”.

Recordemos uno de los mejores momentos de Juan Pablo Montoya en su carrera.

Hoy hace 21 años, el primer podio de #F1 para 🇨🇴 con el segundo lugar de @jpmontoya en el GP de España, la carrera en que el McLaren de Häkkinen se rompió en la última vuelta cuando lideraba. Montoya en podio con dos campeones mundiales, Schumacher entonces tricampeón. 📸:@F1 pic.twitter.com/KsPpndgGJ6 — Diego Mejia (@diegofmejia) April 29, 2022

Así concluyó el ex piloto más ganador de Estadios Unidos, que, a pesar de estar retirado de la competencia, sigue ligado al automovilismo. Pero, ¿Qué ganó Andretti en su carrera? Acá te contamos.

Palmares de Mario Andretti

Campeonato Mundial de Fórmula 1 (1978).

500 Millas de Daytona (1969).

Cuatro títulos en IndyCar (1965, 1966, 1969 y 1984).

500 Millas de Indianápolis (1969).

Tres victorias en las 12 Horas de Sebring (1967, 1970 y 1972).

Todo esto hace que Mario Andretti sea catalogado como el piloto más exitoso en la historia de Estados Unidos. Incluso la agencia AP y la revista Racer, lo nombraron como el mejor piloto del siglo XX.

Redactado por Juan Pablo Álvarez Muñoz, Comunicador Social y Periodista deportivo en formación, con más de dos años de experiencia en redacción web y contenidos deportivos. Coordinador Rincón del Deporte en Medellín.